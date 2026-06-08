Canarias dice que su línea roja para la financiación es que se reconozca el REF de una manera diferenciada

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha recordado que la línea roja del archipiélago a la hora de negociar la financiación autonómica es que se respeten sus singularidades reconociendo el Régimen Económico y Fiscal (REF) de una manera diferenciada al propio sistema de financiación.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que la Comunidad Autónoma está "encantada" de poder sentarse, negociar y poner toda la documentación encima de la mesa.

"Nuestras líneas rojas tienen que ver con respetar nuestras singularidades y que no se apliquen algunas tesis que se han estado barajando a través de los medios de comunicación y con informaciones cruzadas no oficiales que han habido", comentó.

Cabello se refirió a alguna informaciones que apuntaban a que no se iba a reconocer el REF de una manera diferenciada a lo que es el sistema de financiación autonómica. "Es importante sentarse en la mesa con toda la información y poder avanzar", concluyó.