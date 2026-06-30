Canarias diseña un plan de acción a tres meses en Venezuela para repartir agua, alimentos no perecederos y medicamentos

LA GUAIRA, June 29, 2026 -- A rescuer stands on the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, June 28, 2026. Venezuelan National Assembly President Jorge Rodriguez said Sunday that the death toll from two powerful earthqu - STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias trabaja ya en un plan de actuación para los próximos tres meses con el objetivo de responder a las necesidades básicas de los canarios y canarias, sus descendientes y la población afectada por los terremotos registrados en Venezuela.

El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, y el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, mantuvieron un encuentro con las entidades canarias en el país y con los responsables de las oficinas descentralizadas para analizar las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en los estados más afectados: Miranda, Caracas y, sobre todo, La Guaira.

Fruto de esta reunión, el Ejecutivo autonómico ha acordado convertir la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela en el centro logístico de referencia para canalizar las ayudas y donaciones que reciban las entidades canarias, con las que se mantendrá una coordinación permanente, recoge una nota del Ejecutivo.

El director general de Emigración, José Téllez, subrayó que la "prioridad" del Gobierno de Canarias es "estar al lado" de la comunidad canaria en Venezuela "con una respuesta útil, coordinada y sostenida en el tiempo".

En este sentido, explicó que "no se trata solo de atender la urgencia de los primeros días, sino de organizar un plan de trabajo para los próximos tres meses que permita cubrir necesidades básicas, sanitarias y sociales en las zonas más afectadas".

Entre las necesidades más urgentes detectadas figuran agua potable y alimentos no perecederos, preferiblemente enlatados y de alto valor proteico.

Asimismo, en el ámbito sanitario, tras un primer análisis de la situación y de los recursos habilitados en coordinación con la Delegación canaria en Venezuela, se ha identificado la necesidad de antiinflamatorios, analgésicos, medicación específica para enfermedades crónicas --como diabetes, tensión arterial o afecciones cardiovasculares--, mascarillas, guantes y bolsas de colostomía.

DISTRIBUIDORAS

El Gobierno de Canarias mantiene ya contacto con empresas distribuidoras en el país, ubicadas en estados no afectados por los terremotos, que dispongan de estos productos o tengan capacidad para solicitarlos a otros países en el menor tiempo posible, con el fin de agilizar su adquisición y distribución.

Este mismo martes, a partir de las 9.00 horas --hora de Venezuela-- se celebrará una nueva reunión entre el Gobierno de Canarias, las entidades y los profesionales que desarrollan los programas sociales para los canarios y descendientes en el país para establecer el plan de distribución de los productos en las áreas afectadas.

Esta distribución se articulará tanto a través de puntos físicos permanentes como mediante un servicio de reparto móvil para llegar a las zonas que permanecen más aisladas.

El Ejecutivo autonómico mantiene así activo el dispositivo de seguimiento y apoyo a la comunidad canaria en Venezuela, en coordinación con las entidades, fundaciones y oficinas descentralizadas, con el objetivo de garantizar una respuesta ordenada, eficaz y adaptada a las necesidades reales de la población afectada.

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha, a través de la Delegación en Venezuela y en coordinación con las entidades canarias en el país, distintos recursos de atención directa para responder a las necesidades más urgentes de la población afectada.

ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA

Entre ellos, se mantiene un operativo especial de atención médica de urgencia en Caracas, disponible en entidades y fundaciones canarias, donde se ofrecen distintas especialidades médicas para los casos que lo requieran.

El resto de consultorios médicos en los estados continúan funcionando en sus franjas establecidas.

Además, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela ha habilitado un canal de atención telefónica directa para que los ciudadanos canarios y sus descendientes residentes en el país puedan realizar consultas y solicitar información mientras se restablece la asistencia presencial en la sede --0424-286.99.65--.

En paralelo, se han activado puntos de atención en distintas entidades canarias del país, entre ellas FECAN, el Hogar Canario de Venezuela, Amigos del Garoé, la Hermandad de Nuestra Señora de las Nieves en Cagua, el Centro Hispano Venezolano del Estado Aragua, el Hogar Hispano de Valencia, el Centro Hispano de Yaracuy, el Hogar Canario Larense, el Hogar Canario de Coro, FUNCAMER en Mérida, la Casa Canaria de Altagracia de Orituco y el Centro Cultural Español Cervantes en El Tigre, así como, el Hogar Canario del Sombrero, el Hogar Canario de Mérida, la Fundación Nuestra Señora de los Reyes, la Fundación Nuestra Señora de las Nieves, el Centro Hispano de Villa de Cura, el Hogar Canario de Palo Negro, el Centro Deportivo y Social de Cagua, Archipiélago Canario de Caracas, Asogomera, FedeCanarias, Unión Canaria Venezuela-La Guaira y el Centro Social Bejuma.