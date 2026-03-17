Canarias espera "acelerar" la cogestión de los aeropuertos tras el acuerdo del Estado con Euskadi

Archivo - Imagen corporativa de Aena del Aeropuerto Tenerife Sur - Reina Sofía - CEDIDA POR ASHOTEL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado este martes que confía en "acelerar" la cogestión de los aeropuertos de las islas, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, una vez el Estado ya ha alcanzado un acuerdo con Euskadi.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha adelantado que el próximo 10 de abril se celebrará en el archipiélago una Comisión Bilateral para abordar el traspaso y que se haga "lo antes posible" ya que no es "lógico" seguir dilatando este proceso cuando hay un "acuerdo cerrado" con Euskadi.

Ha apuntado que si hay un territorio donde es "muy importante" la cogestión, ese es Canarias, para poder participar en la toma de decisiones sobre tasas, planes estratégicos de inversiones en los aeropuertos o decisiones operativas como horarios de cierre y apertura.

"Nuestras expectativas son las de negociar y nuestra línea roja, participar de las decisiones que se tomen en Aena con respecto a los aeropuertos canarios", ha subrayado.

Cabello ha comentado también que están pendientes de que el Ministerio de Hacienda de luz verde a otra de sus reclamaciones y convoque otra Comisión Bilateral para evaluar el traspaso de la gestión fiscal del REF.