Canarias espera que el mensaje del Papa "haya calado hondo" y pide "acción" a Sáiz con la gestión migratoria

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado este lunes su confianza en que el mensaje de acogida migratoria lanzado por el Papa León XIV durante su visita a España "haya calado hondo" y el archipiélago no tenga que afrontar "en solitario" la gestión de la 'ruta atlántica'.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha destacado que ahora, más allá de la "foto" del viaje, se trata de que la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, sea "más dada" y pase a la "acción" en la respuesta migratoria y atienda las "reclamaciones" de Canarias.

Cabello ha comentado que la visita fue "histórica" y será "difícil que se vuelva a repetir", subrayando la "enorme acogida y normalidad" con la que se desarrollaron todos los actos en Gran Canaria y Tenerife.

Así, se ha mostrado "orgulloso" del comportamiento del pueblo canario en un "momento muy importante" porque coincidía con la entrada en vigor del pacto de asilo y migraciones, del que el Ejecutivo sigue teniendo "más dudas que certezas".

Ha apuntado que las islas siguen sin tener respuesta a la "encrucijada" de como se va a bordar la 'frontera sur' pero tiene claro que no se puede mantener la "imagen" de una ruta en la que casi 700 personas han muerto desde enero y ha recibido la llegada de más de 7.000 menores solos en los últimos años.

"No es una imagen que se pueda seguir repitiendo", ha indicado, destacando que el "cambio" del 'muelle de la vergüenza' por el muelle de la esperanza debe abrir la puerta a atender las necesidades de la ruta y de la propia comunidad autónoma.

Con respecto al impacto del viaje del Papa ha detallado que durante los dos días que estuvo en el archipiélago, hasta 28 cadenas de televisión internacionales emitieron información y hubo una audiencia en España de 18,8 millones, "cifras de récord", a la espera de medir la cobertura internacional y las redes sociales.

"Canarias ha estado en el centro del debate y esperemos que en el foco de las conciencias", ha indicado.