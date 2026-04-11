Canarias estará este sábado en aviso amarillo por rachas de viento de hasta a 90 km/h

Archivo - El Cabildo de La Gomera activa el Plan de Emergencias Insular por la alerta máxima de vientos - CEDIDO POR CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán este sábado en aviso amarillo por fuertes rachas de viento de 70 kilómetros por hora (km/h) y que podrían llegar hasta a 90 km/h.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera viento de componente norte que afectará principalmente a cumbres y medianías de las vertientes este y oeste.

Mientras, en el conjunto de España, la lluvia, las tormentas, las olas, el viento y la nieve pondrán este sábado en aviso a diez comunidades autónomas (CCAA) y a Melilla, con A Coruña en nivel naranja por oleaje,

El resto de avisos por olas se encontrarán en la costa de los litorales asturianos; la del cántábro; Lugo y Pontevedra; Vizcaya; y la costa de Melilla. Además, habrá avisos por viento en Zaragoza.

Asimismo, se registrarán avisos por nieve en Burgos, Soria; Pirineo navarro e Ibérica riojana. De manera paralela, se darán avisos por lluvias y tormentas en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla; Ávila y Segovia.

AEMET señala que mañana predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares debido al paso de una masa de aire subtropical unido al de un frente por el norte. En este marco, se darán precipitaciones en amplias zona del territorio asociadas al frente en el tercio norte. En el resto del país, caerán en forma de chubascos vespertinos acompañados de tormenta.

De acuerdo con la predicción, es poco probable que afecten al tercio oriental peninsular, este de la meseta sur, Baleares y sur de Galicia. Por el contrario, hay posibilidades de que sean fuertes, y que localmente vayan acompañadas de granizo, en regiones de Andalucía y entorno del Sistema Central, sin descartar Extremadura. Asimismo las precipitaciones podrán ser persistentes en el extremo oriental del Cantábrico.

Durante esta jornada, la cota de nieve descenderá hasta 800/1000 metros (m) en el tercio norte, aunque localmente podrá bajar hasta los 500/700 m en el Cantábrico oriental al final del día. En entornos de montaña, los acumulados serán importantes y en montañas del norte se registrarán heladas débiles.

Al margen de ello, el pronóstico recoge brumas y bancos de niebla en el suroeste y tercio norte peninsular. Además, dice que habrá calima que dejará probables precipitaciones en forma de barro en la Península y Baleares. En Canarias, los cielos estarán nubosos y se darán precipitaciones débiles en los nortes, mientras que al sur estarán poco nubosos.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET detalla que las máximas descenderán de forma generalizada. En el sureste peninsular y especialmente en el centro norte y noroeste estas bajadas serán notables, con caídas que podrán superar los 10-12ºC.

Por otro lado, las mínimas descenderán en todo el país menos en en Baleares y tercios este y sur peninsulares, donde registrarán pocos cambios. A su vez, también lo harán de forma notable en el noroeste. Por esta parte, estas bajadas se darán al final del día en buena parte de la mitad norte peninsular. En Canarias, los valores térmicos estarán en ascenso ligero.

Por último, el organismo estatal explica que este sábado soplará viento de flojo a moderado en la Península y Baleares, de componentes este y norte en el archipiélago y fachada oriental y de norte y oeste en el resto; con intervalos fuertes en litorales de Galicia y Alborán y rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro. En Canarias, se dará viento fuerte del norte con rachas muy fuertes.