Canarias estará "vigilante" para que la compra de Air Europa por parte de Iberia no suponga una pérdida de conectividad

Por el momento, se mantiene la apuesta de ambas aerolíneas por las islas



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha afirmado que las islas estarán "muy vigilantes" para que la compra de Air Europa por parte de Iberia no suponga para el archipiélago una pérdida de conectividad o competitividad.

"Es una operación que viene gestionándose desde hace ya tiempo y tuve la oportunidad de hablar con el CEO de Air Europa justo desde que se anunció la noticia", ha dicho este viernes durante la presentación de la estrategia promocional de Canarias en la ITB Berlín.

Aquí, añadió que, de momento, la apuesta de los hasta ahora dos grupos ha aumentado un 72% hacia Canarias respecto a las cifras que había en 2019, "lo cual es positivo".

"Pero también --indicó-- tenemos que estar muy vigilantes para ver en qué concluye. A esta operación todavía le falta la autorización final, que será aproximadamente en un año y medio. Durante este tiempo, si no pasa nada no tendría porqué repercutir en absoluto porque aparentemente no habrá un cambio en la programación aérea".

Además, Castilla insistió en que el Gobierno de Canarias estará muy vigilante por si hay algún cambio en la tendencia una vez que se autorice esa operación. "La conectividad en las islas no puede perder competitividad", incidió.