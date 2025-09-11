Canarias y Euskadi apuntalan la relación con el IAC y buscan "nuevas oportunidades" en el sector espacial

El Lehendakari vasco, Imanol Pradales, observa el cielo a través de un telescopio en el, Observatorio del Teide - IAC

EL ROSARIO (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

Los presidentes de Canarias y Euskadi, Fernando Clavijo e Imanol Pradales, han resaltado este jueves la apuesta de ambos gobiernos por estrechar lazos con el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y explorar "nuevas oportunidades" en el sector científico y espacial.

Así lo han señalado con motivo de una visita al Observatorio Astronómico del Teide en la que han repasado todo su equipamiento y han hecho un recorrido histórico por la relación entre el IAC y la industria vasca.

Pradales ha incidido en que ambos territorios deben colaborar "aún más" porque "un país avanzado tiene que tener un sistema científico tecnológico avanzado" y en Canarias, a través del IAC, hay una "oportunidad de crecimiento en términos científicos, de generación de conocimiento y también en términos de desarrollo como país".

Ha destacado, en ese sentido, la "estrecha colaboración de investigadores" del DIPC --Donostia International Physics Center- y equipos de investigación de la EHU con los científicos del Gran Telescopio de Canarias.

Según ha afirmado, "se ha recorrido un camino muy interesante hasta la fecha, pero en un futuro, hay espacio para ampliar la colaboración entre Euskadi y Canarias en el ámbito científico y concretamente en el ámbito de la astrofísica".

"Tenemos las capacidades, tenemos la experiencia positiva de estos años y tenemos el protocolo de colaboración que hemos firmado. Tenemos todos los ingredientes para darle un empujón, y ahora toca hacerlo", ha apuntado, al tiempo que ha remarcado que "un país avanzado necesita un sistema científico avanzado".

Gracias al protocolo de colaboración suscrito por Euskadi y Canarias, que permitirá llevar a cabo diversas políticas de investigación, desarrollo e innovación, desde el Ejecutivo vasco han considerado que "se abre una gran oportunidad para el sector tecnológico e industrial vasco" y, en esta línea, el Lehendakari se ha mostrado convencido de la capacidad de generar nuevos proyectos que sirvan para fomentar "la innovación, competitividad y posición en el mercado".

"En Euskadi contamos con empresas muy importantes en el ámbito aero-espacial, un sector en auge estos últimos años, pero también tenemos empresas de mecanizado de precisión, muy especializados, que juegan ya un papel muy importante en este tipo de sistemas tecnológicos. La ciencia nos abre caminos de conocimiento, pero también caminos de desarrollo para Euskadi", ha finalizado el Lehendakari.

CLAVIJO: "MUY ORGULLOSOS" DEL IAC

Clavijo ha indicado que los canarios y los españoles están "muy orgullosos" del IAC porque es un "referente mundial", con un desarrollo técnico y científico que tiene "múltiples aplicaciones", e históricamente, ha habido mucha presencia de empresas vascas e investigadores vascos.

En esa línea ha apuntado que se abre ahora "un mundo de colaboración y de oportunidades", por ejemplo, si La Palma resulta finalmente elegida como sede del Telescopio de Treinta Metros.

Ha destacado también el papel que puede jugar el IAC en la "basura espacial" o en la evolución de fenómenos meteorológicos por lo que entiende que la astrofísica "tiene un futuro muy prometedor" porque se ve que tiene un "impacto real" la vida cotidiana.

El director del IAC, Valentín Martínez, ha dicho que la visita de ambos presidentes es una "oportunidad única" para hacer "mayor colaboración" en I+D+i pues hay empresas vascas que "han construido telescopios y seguirán construyendo telescopios" pues Euskadi "siempre ha sido muy competitivo a nivel industrial".

Ha valorado también el "apoyo histórico" del Gobierno de Canarias y espera que esta colaboración sirva también para afianzar el observatorio de La Palma.

Durante el recorrido por el interior del complejo, los presidentes visitaron algunos de los telescopios e instrumentos más destacados, entre ellos, el telescopio solar Gregor, el mayor de su clase en Europa, que permite estudiar los campos magnéticos y la dinámica del plasma en la fotosfera del Sol.

También han conocido la OGS (Optical Ground Station) de la ESA, que desempeña un papel clave en las comunicaciones ópticas con satélites y realiza el seguimiento de basura espacial y al proyecto QUIJOTE, dedicado al estudio de la polarización del Fondo Cósmico de Microondas, una 'reliquia' de la luz del Big Bang que contiene información crucial sobre el origen del Universo.

La comitiva también ha podido observar la actividad solar con telescopios de divulgación y en el experimento Telescopio Laboratorio Solar (SolarLab).