Canarias exige "transparencia" con la financiación y acusa al Gobierno de mover cifras como un "trilero"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha demandado este lunes "seriedad y transparencia" al Gobierno central a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica porque la información de la que dispone es "contradictoria".

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha tildado al Ejecutivo central de "trilero" porque mueve las cifras "para marear" y sostiene que no se puede evaluar el nuevo sistema "a golpe de improvisación" y sin documentación.

Cabello ha apuntado que el Gobierno regional acudirá a las reuniones a las que sea convocado pero con la documentación en la mano porque tienen una "bolita de cristal" y da la impresión de que "intentan mezclar todo para que no se llegue a entender nada" y de "comprar más tiempo para Pedro Sánchez en La Moncloa".

Ha apuntado que el nuevo modelo es "injusto" con Canarias porque va en contra de los principios constitucionales y deja al archipiélago "en la cola" al dar "más recursos a quien más tiene" y con una "situación cómica" ya que primero se avanzan 611 millones más para las islas y después el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "sacaba de la chistera" otros 500 millones más del Fondo de Contingencia.

"Vaya papelón del ministro", ha agregado, subrayando que la cifra total de los 1.100 millones se acerca a los 1.048 millones que reclama Canarias en base a la población ajustada.

Cabello ha lamentado que no haya respuesta a la petición de Canarias de que gane peso el factor de la insularidad y avisado de que el Ejecutivo regional se mantiene "observante" ante lo que pueda ocurrir con un posible cómputo del REF ya que se habla "a la ligera" y con "desconocimiento" de las especificidades isleñas.

Ha insistido en es "frustrante" analizar el nuevo sistema sin información, al tiempo que ha tildado de "bochorno" que haya sido presentado por Oriol Junqueras (ERC), el líder de un "partido independentista".