Canarias exige a Transportes garantizar la conectividad con Península incorporando a Fuerteventura como OSP

Archivo - El consejero canario de Vivienda, Pablo Rodríguez - CONSEJERÍA CANARIA DE VIVIENDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha indicado que va a remitir una carta al Ministerio de Transportes para que garantice la conectividad del archipiélago con la incorporación de Puerto del Rosario (Fuerteventura) como obligación de servicio público (OSP).

Rodríguez ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que tras concluir el 30 de junio de 2026 el contrato de obligación de servicio público (OSP) entre Canarias y Cádiz, en el que había una parada obligatoria en Puerto del Rosario, al finalizar el acuerdo y no licitarlo previo a su vencimiento, la capital de la isla de Fuerteventura "se ha quedado sin conexión con Cádiz".

La pérdida de esta conexión con la península desde Fuerteventura ha implicado, según incidió el consejero, que la isla esté "perdiendo competitividad, incrementando los costes, incrementando los tiempos y, por tanto, generando un perjuicio muy importante" a dicho territorio insular, así como a "todas" las empresas, comercios, entidades de la isla que "han perdido absoluta competitividad".

Y a modo de ejemplo, Rodríguez explicó que ahora para poder mover un camión o cualquier otro tipo de transporte de Puerto del Rosario a Cádiz, a península, "tienen que hacerlo a través de Arrecife o a través del puerto de Las Palmas".

Por ello, en la misiva se solicita que la Dirección General de Marina Mercante, antes de la adjudicación del nuevo contrato de OSP, "garantice a Canarias la conectividad" actual con la suma de la isla de Fuerteventura a través del puerto de Puerto del Rosario.

Rodríguez ha subrayado que esta solicitud "no es la primera vez" que lo hacen, ya que antes del vencimiento del contrato, el 30 de junio, ha indicado que desde su consejería su dirigió al Ministerio de Transportes para que "tomara cartas en el asunto, para que no olvidara que el contrato vencía y que tenía que licitar, antes del vencimiento del contrato, la nueva obligación de servicio público, cuestión que no hizo".

A ello, dijo, han agregado que además de sacar una nueva licitación, había que incorporar como obligación de servicio público la conexión del puerto de Puerto del Rosario, cuestión que ha incidido en que "no está".