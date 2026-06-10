Canarias exige una "voz real" en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo

El viceconsejero del Gabinete del Presidente de Canarias, Octacio Caraballo, interviene en un taller sobre migraciones - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero del Gabinete del Presidente de Canarias, Octavio Caraballo, ha vuelto a exigir que Canarias tenga "una voz real" en la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo que entra en vigor este viernes y del que el Ejecutivo autonómico no tiene ninguna información sobre su aplicación, pese a ser una de las comunidades más afectadas.

Caraballo hizo esta afirmación en un taller de inteligencia colectiva organizado por el Gobierno de Canarias, junto al Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), en el que han participado una treintena de expertos en asuntos relacionados con la migración.

En este encuentro volvió a poner sobre la mesa la preocupación por que Canarias haya sido excluida de los planes nacionales elaborados por el Gobierno central para la aplicación de este acuerdo.

En este foro con el IEAM, el viceconsejero insistió en que Canarias "no pide privilegios, sino más responsabilidad, más solidaridad, financiación y una protección real para los menores", así como estar presente en la elaboración de las políticas migratorias, ofrecer un enfoque atlántico para los que están "en la frontera exterior", porque lo que ocurre en Canarias, afirmó, "no es un desafío exclusivamente canario, es un desafío europeo que requiere respuestas compartidas".

El resultado, considera el Gobierno de Canarias, es un escenario plagado de incertidumbres.

En este sentido, el presidente, Fernando Clavijo, ya expresó la semana pasada en la 'Jornada Pacto Europeo de Migración y Asilo', organizada por el Ejecutivo autonómico en Madrid, su inquietud por que el archipiélago pueda convertirse en "un espacio de retención donde los derechos pasen a un segundo plano".

La entrada en vigor del acuerdo a finales de esta misma semana, lejos de aliviar la presión que sufre el archipiélago "puede agravarla", tal como denunció el viceconsejero del Gabinete del Presidente.

Subrayó además que esta circunstancia coincide con la visita a las islas del papa León XIV lo que posibilitará poner en el centro del debate un asunto que la mayor parte de las veces "es invisible".

RESPUESTAS ATENTAS A LA REALIDAD

Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), Beatriz de León, señaló que el trabajo de esta entidad se basa en la convicción de que la complejidad de los fenómenos migratorios "requiere respuestas mejor fundamentadas, mejor coordinadas y más atentas a las realidades políticas, sociales y humanas y más conectadas a lo que ocurre en los países de origen y tránsito".

En este sentido, la metodología que pone en práctica el taller de inteligencia colectiva que dirige De León no trata sólo de hacer un diagnóstico, sino identificar recomendaciones de trabajo entre instituciones, sociedad civil, academia y actores con experiencia directa en el terreno, de manera que se pueda capitalizar todo ese conocimiento y experiencia para diseñar políticas migratorias "eficaces y a largo plazo" trabajando tanto en países de origen, tránsito y destino de la migración.

Destacó que Canarias es un "punto central" del debate migratorio porque las islas son puerta de entrada de Europa en África.

En este sentido, subrayó que el archipiélago "tiene muchos desafíos, pero también muchas oportunidades" y una de sus propuestas busca analizar las causas profundas de los conflictos en el Sahel y África Occidental y su relación con las dinámicas de movilidad humana hacia Canarias.

ENCUENTRO DE EXPERTOS

El taller de inteligencia colectiva organizado por Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias, junto al Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), ha contado con la participación de casi 30 expertos en asuntos relacionados con la migración que han puesto el foco en la necesidad de analizar las dinámicas migratorias desde diferentes puntos de vista.

Así, se busca mejorar la comprensión de los elementos que explican la evolución de la ruta atlántica; identificar las evoluciones recientes en el Sahel y en África occidental susceptibles de influir en la movilidad hacia Canarias; examinar en qué medida las respuestas europeas y africanas logran sus objetivos o pueden generar efectos no deseados e integrar perspectivas africanas sobre las dinámicas de las rutas migratorias, los factores de impulso y las formas de cooperación.

Igualmente, pretende extraer elementos de análisis que puedan apoyar al Gobierno de Canarias en el fortalecimiento de su posicionamiento y de sus ejes de diálogo.

En este sentido, se pusieron sobre la mesa aspectos clave como los factores de seguridad, fragilidades institucionales, dinámicas socioeconómicas, movilidades internas y regionales, estrategias familiares o el papel de las redes migratorias y las políticas de control en la evolución de la ruta atlántica.

Entre los asuntos que se plantearon figura el aumento de los controles que, como contrapartida, ha facilitado la tarea a las redes criminales y los abusos de los derechos humanos.

Este escenario ha generado que, en zonas como Níger, los flujos no hayan descendido, sino que se han vuelto más invisibles.

Además, se puso de manifiesto que el control en países como Senegal o Mauritania ha hecho que las salidas se desplacen más hacia el sur por lo que el descenso de las salidas fue explicado por una "contención".

Muchos migrantes no se están moviendo sino que están "en suspensión" en espera de una reorganización.

Igualmente, indicaron los expertos que en este descenso puede influir que hay menos traficantes por el alto nivel de riesgo y por la falta de capitanes con experiencia en Senegal "porque la mayoría está ya en España o en la cárcel".

Además de la motivación económica para migrar, en países como Mali influyen los conflictos armados y en la búsqueda de una salida se implica todo el entorno familiar.

Sin embargo, la mayoría de los desplazados se queda en la región, recoge una nota del Ejecutivo.

También se puso sobre la mesa el papel de las redes sociales fomentando la migración por presentar solo la parte positiva de estos desplazamientos y no mostrar la realidad de exclusión y las dificultades administrativas que padecen las personas que migran.

En el foro quedó patente la necesidad de abordar de manera específica la situación de las mujeres migrantes, que sufren mayor vulnerabilidad que los varones y requieren respuestas concretas a su situación.