Canarias firma un convenio con AESA para avanzar en el ejercicio de las competencias de sus aeródromos y helipuertos

Archivo - El Área de Salud de Fuerteventura adapta su helipuerto para mejorar la operatividad - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) han firmado un convenio de colaboración para avanzar en la regularización y desarrollo de los aeródromos y helipuertos de competencia autonómica en el archipiélago.

Con esta rúbrica, Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma en suscribir un acuerdo de este tipo para agilizar la autorización, supervisión y puesta en servicio de estas infraestructuras.

En un comunicado, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado que este convenio permite "seguir avanzando en el ejercicio efectivo" de las competencias autonómicas sobre estas instalaciones, lo que dota de "mayor seguridad jurídica y coordinación administrativa" a unos procedimientos esenciales para la conectividad, la atención sanitaria y las emergencias.

De esta manera, el acuerdo establece un marco de coordinación para la autorización, apertura al tráfico, supervisión y regularización de las infraestructuras que no son de interés general del Estado.

Asimismo, Rodríguez ha destacado que el acuerdo facilitará la tramitación de nuevos proyectos y la regularización de instalaciones ya existentes, lo que permitirá agilizar los procedimientos y reforzar la colaboración técnica entre el Gobierno de Canarias y la AESA.

El documento recoge que corresponde a la comunidad autónoma autorizar el establecimiento, la apertura al tráfico y las modificaciones de los aeródromos de uso restringido, además de los eventuales.

Mientras, la AESA continuará con sus funciones de comprobación de las normas técnicas de seguridad operacional, inspección aeronáutica y supervisión normativa.

UNAS ONCE INFRAESTRUCTURAS AERONÁUTICAS

En la actualidad, Canarias cuenta con once infraestructuras aeronáuticas de competencia autonómica autorizadas. Entre ellas se encuentran los aeródromos de Antigua, en Fuerteventura; y El Berriel, en Gran Canaria.

También están autorizados los helipuertos de Artenara, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y Puerto Las Palmas, en Gran Canaria; San Sebastián de La Gomera; Puntagorda, en La Palma; Adeje, Hospital Universitario de Canarias y Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, y el helipuerto de La Guancha.

QUINCE INSTALACIONES EN TRAMITACIÓN

Además, más de quince instalaciones continúan en tramitación en el archipiélago. El Hierro se encuentran en proceso de tramitación los helipuertos de Frontera Base GES y del Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes; y en Fuerteventura se avanza la tramitación del helipuerto del Hospital General Virgen de la Peña.

En Gran Canaria se trabaja en los expedientes del aeródromo de Agaete, los helipuertos del Edificio de Servicios Esenciales, El Berriel, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y La Aldea, el hidroaeródromo Puerto Las Palmas y la plataforma de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN); y en La Palma siguen los trámites de los helipuertos de la Base EIRIF, el Hospital Universitario de La Palma y Puntagorda.

Además, en Lanzarote se encuentran en tramitación los helipuertos del Hospital Doctor José Molina Orosa y de La Graciosa; y en Tenerife avanzan los expedientes del helipuerto del Edificio de Servicios Esenciales y del hidroaeródromo de Tenerife.