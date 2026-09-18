Canarias inaugura un nuevo Centro de Educación Especial en Adeje tras una inversión de casi 1 millón de euros - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, junto al Ayuntamiento de Adeje (Tenerife), ha inaugurado este viernes el Centro de Educación Especial (CEE) Adeje, que comienza su actividad en el curso 2026/2027 con 29 alumnos y se convierte en una nueva incorporación a la red de centros públicos de Canarias en el presente curso.

La puesta en funcionamiento del nuevo CEE de Adeje amplía la oferta pública de educación especial en el sur de Tenerife y permite acercar la atención educativa especializada al alumnado de los municipios de Adeje, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide, que hasta ahora debía desplazarse al centro de San Miguel de Abona.

El nuevo centro asume, además, la actividad del aulario de Los Cristianos, que deja de funcionar, y facilita que las familias de esta zona de la isla dispongan de una atención educativa más cercana a sus lugares de residencia, según ha concretado la Consejería de Educación en una nota.

Durante el acto de inauguración, el consejero del área, Poli Suárez, ha destacado que la apertura del centro suponga "un gran paso" para dar una atención digna al alumnado con necesidades educativas especiales. Ha resaltado también el trabajo realizado junto al Ayuntamiento de Adeje tras un acuerdo interadministrativo.

Suárez ha reconocido que "en la comarca se necesitan más espacios para poder atender con dignidad al alumnado con necesidades educativas especiales", por lo que ha avanzado que la Consejería seguirá trabajando para ampliar estos recursos en el sur de Tenerife.

En este sentido, ha señalado que mantendrá una reunión con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para buscar nuevas instalaciones para el alumnado atendido en Guargacho, y que se trabaja también con el Ayuntamiento de Arona en la redacción del proyecto y posterior construcción de un nuevo centro de Educación Especial.

SOBRE LAS INSTALACIONES

Este nuevo CEE es fruto del acondicionamiento integral de un inmueble municipal cedido por el Ayuntamiento de Adeje. La actuación ha supuesto una inversión cercana al millón de euros financiados íntegramente por la Consejería y una ejecución a cargo del consistorio adejero mediante convenio entre ambas administraciones.

Las instalaciones cuentan con un aula de Educación Infantil, dos de Primaria y dos de Tránsito a la Vida Adulta, además de espacios específicos para terapia ocupacional, fisioterapia y estimulación, una sala multisensorial y el comedor. El inmueble ha sido acondicionado para garantizar su accesibilidad mediante diferentes actuaciones, entre ellas la instalación de ascensor, rampas, climatización y espacios de sombra.

El centro comienza su actividad con un equipo de profesionales adaptado a las necesidades educativas y asistenciales de su treintena de estudiantes. La plantilla docente incluye ocho especialistas en Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y Lenguaje y un profesional de Orientación Educativa.

A ellos se suman nueve auxiliares educativos, un profesional de enfermería, tres auxiliares, dos adjuntos de taller, un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional.

Asimismo, la puesta en marcha se completa con cinco rutas de transporte adaptado que han sido desviadas hacia las nuevas instalaciones y un comedor que ya ha comenzado a dar servicio.

PLAN DE CHOQUE

El CEE en Adeje forma parte, además, del Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del Sur de Tenerife 2024-2031, diseñado para responder a las necesidades de escolarización y al crecimiento poblacional experimentado por los municipios del sur de la isla.

El Plan contempla actualmente veintinueve actuaciones, con una inversión prevista superior a los 82 millones de euros, de las que diez ya están finalizadas. Ocho proyectos han registrado nuevos avances en la última actualización, a la que también se han incorporado dos actuaciones en San Miguel de Abona: el nuevo CEE Las Chafiras y la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Llano de las Naciones.

La apertura del nuevo CEE en Adeje se suma así a las actuaciones que ya han permitido ampliar y mejorar la red educativa del sur de Tenerife, dentro de una planificación que se revisa de forma periódica para adaptarse a la evolución de la demanda de plazas y a las necesidades detectadas en cada municipio.