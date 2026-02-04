Canarias inicia dos proyectos formativos en Mauritania para fomentar el talento juvenil y desincentivar la migración

Los viceconsejeros de Gabinete del Presidente y Bienestar Social, Octavio Caraballo y Francis Candil, respectivamente, en una visita a Mauritania - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, realizará una visita de tres días a Mauritania a mediados de este mes de febrero para conocer los avances de dos proyectos puestos en marcha por el Gobierno de Canarias, el 'Clúster de Moda de Mauritania' y 'Balón de la Esperanza', en los que ya se ha iniciado el periodo de formación.

Con estas propuestas, la comunidad autónoma quiere contribuir al desarrollo y la integración social de colectivos vulnerables en este país africano, fortalecer el arraigo de los jóvenes y a la vez desincentivar la migración.

Caraballo --que estará acompañado por el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, y representantes del equipo de Islas Responsables Lab (IRLab)-- destaca que este viaje evidencia el interés del Gobierno canario en Mauritania, desde cuyas costas parten gran parte de los cayucos que llegan hasta las islas, y se enmarca en la estrategia diseñada por el Ejecutivo autonómico para afianzar y relanzar sus relaciones con todos los países y regiones del área geopolítica del archipiélago.

Explicó el viceconsejero que "tal como ocurre con Tierra Firme --un proyecto ya consolidado en varios países africanos para ofrecer formación a las personas jóvenes--, con estas iniciativas se quiere aportar alternativa y oportunidades de empleo, sobre todo a mujeres", de tal manera que se genere "economía y futuro" en el país.

Así, reiteró, estas personas "pueden tener la opción de quedarse en su tierra y no arriesgar su vida subiendo a un cayuco", además de promover el talento que existe en estos países y que "en muchas ocasiones, se pierde por falta de formación".

La delegación canaria conocerá los avances del proyecto de desarrollo de la industria textil, que se presentó de manera oficial el pasado mes de octubre en Nuackhot y que ya aglutina a 45 diseñadoras, recoge una nota del Ejecutivo.

Respaldado por el Gobierno de Canarias y la Fundación Canaria de Mauritania para el Desarrollo Económico y Social (FCM), el 'Clúster de Moda de Mauritania' fomenta el talento, la cultura y los recursos textiles y artesanales del país.

Además, desde el equipo de Agenda 2030 de IRLab se trabaja con distintas entidades y empresas en el archipiélago interesadas en colaborar, ofreciendo tanto material como formación a las mujeres que forman parte de este proyecto.

Para ello cuentan con 21 ordenadores cedidos por el Gobierno de Canarias que fueron enviados a Mauritania en un contenedor el pasado mes de diciembre junto con material deportivo y médico.

La previsión es que en el mes de julio se pueda celebrar un desfile donde estas diseñadoras puedan mostrar su talento y vender su trabajo.

BALÓN DE LA ESPERANZA

Otro de los objetivos de este viaje es estar presente en el inicio de la formación a jóvenes que participan en 'Balón de la Esperanza', un torneo de fútbol entre las zonas más vulnerables de Nuakchot, la capital mauritana.

Este proyecto está coordinado por la Fundación Canario-Mauritana para el Desarrollo Económico y Social, la Federación Nacional de Fútbol de Mauritania (FFRIM) y el Ministerio de Juventud, Deportes y Bienestar Social de Mauritania y cuenta con el respaldo de la Viceconsejería del Gabinete del Presidente.

Con esta propuesta se busca utilizar el fútbol como herramienta de inclusión y transformar vidas a través del deporte, facilitando oportunidades a jóvenes entre 18 y 25 años, promoviendo su integración social y la lucha contra la migración.

Igualmente, se pretende de esta manera fortalecer la cohesión comunitaria, reducir la marginalidad y crear modelos positivos en los barrios.

Así, 2.500 chicos podrán iniciar su formación con equipamiento donado por la Fundación del Club Deportivo Tenerife, la Fundación Canaria Unión Deportiva Tenerife Costa Adeje y la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

La preparación técnica será impartida por la Federación mauritana y posteriormente se iniciará un campeonato estructurado en tres zonas y nueve equipos con jóvenes promesas mauritanas.

El proyecto también incluye la formación para chicas en la organización y arbitraje.

Canarias mantiene una estrecha relación con Mauritania, enfocada en la cooperación al desarrollo, la migración, el comercio y la formación.

De hecho, el archipiélago es el territorio español que más exporta hacia este país africano, que ejerce como principal socio comercial de las islas en África.

El total de exportaciones desde Canarias a Mauritania en 2024 superó los 75 millones de euros y son cerca de 350 empresas canarias las que exportan a este país --de ellas, más de 75 son exportadoras regulares--.

Además de la exportación, hay casi 60 empresas canarias que operan de forma regular en Mauritania principalmente en importación y exportación, consultoría, comercio, transporte, pesca, materiales de construcción, servicios, restauración, alimentación, ingeniería.

Las cámaras de comercio de ambas orillas han detectado además mucho potencial de negocio en este país africano en otros sectores como la agricultura, la economía azul, los combustibles, las energías renovables, la formación y el sanitario, resalta el Gobierno.

La buena conectividad aérea entre Canarias y Mauritania es otra de las razones que impulsa las buenas relaciones, especialmente las comerciales, entre los dos países.

Así, se calcula que unos 20.000 mauritanos viajan habitualmente a las islas, donde permanecen entre cinco y siete días para comprar en los comercios de las islas o acceder a sus servicios sanitarios, aparte de que hay unos 5.000 mauritanos residentes en el archipiélago.