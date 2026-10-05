Canarias inicia la vacunación contra la gripe, el covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS)

Archivo - Vacunación contra la gripe en Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado este lunes la vacunación contra la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) entre los colectivos sociales más vulnerables y el personal sanitario.

En esta primera fase se inmunizará contra la gripe, la covid-19 y el VRS a las personas adultas institucionalizadas en centros residenciales o de atención a la discapacidad que cumplan con los criterios establecidos en el protocolo de vacunación, según ha informado el departamento regional en un comunicado.

Por otra parte, gracias a la colaboración entre las consejerías de Sanidad y Educación, arranca hoy la inmunización contra la gripe utilizando una vacuna intranasal (no pinchada) para el alumnado de tres, cuatro y cinco años de los centros escolares públicos, concertados y privados de Educación Infantil de Canarias.

Esta vacunación tiene como principal objetivo evitar ingresos hospitalarios y fallecimientos producidos por esta enfermedad en las personas que presentan mayor vulnerabilidad, así como proteger a servicios esenciales para la comunidad, como el personal sanitario.

VACUNACIÓN INFANTIL FRENTE A LA GRIPE

Sanidad ha señalado que tras el éxito de la campaña de vacunación escolar frente a la gripe durante las temporadas anteriores, valorada muy positivamente por familias, comunidad educativa y personal sanitario, este año se mantiene en la programación la población infantil hasta el día antes de cumplir seis años y extendiendo la vacunación este año a los centros educativos privados.

Esta medida en los centros escolares contribuye a proteger la salud del alumnado y sus familias, facilita la conciliación de la vida laboral y personal, reduce el absentismo escolar y laboral de padres y tutores, disminuye el uso innecesario de antibióticos y genera entornos más seguros tanto para los estudiantes como para el personal docente.

De esta manera, el objetivo es reforzar la conciencia general sobre la importancia de vacunar en la infancia frente a esta enfermedad (las hospitalizaciones en menores de 6 años por gripe son similares a la de personas de entre 65 y 75 años) y mejorar las tasas de cobertura año tras año.

INMUNIZACIÓN ANTE EL VRS

Además, la Dirección General de Salud Pública del SCS ha ampliado este año la protección frente al VRS a la población adulta más vulnerable, una medida ya incorporada al nuevo Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El VRS se ha redefinido en los últimos años como un virus de alto impacto en población adulta, particularmente en personas que viven en residencias de mayores o en aquellas con determinadas enfermedades de base.

Así, la inmunización frente al VRS se administrará a personas mayores de setenta años residentes en centros sociosanitarios, así como a las personas institucionalizadas menores de esa edad con enfermedades respiratorias o cardiacas graves, coincidiendo con el periodo de mayor circulación del virus, entre octubre y marzo.

También se ofrecerá a personas no institucionalizadas con cánceres hematológicos y a receptores de trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos, a través de los servicios hospitalarios.

La Consejería ha indicado que desde la temporada 2023-2024, la inmunización frente al VRS está indicada para bebés menores de 6 meses en la fecha de inicio de la temporada de circulación del virus, para todos los nacidos durante ese periodo y para algunos menores de 24 meses de muy alto riesgo de desarrollar enfermedad grave.

VACUNACIÓN PARA EVITAR CASOS GRAVES DE GRIPE Y COVID-19

Desde 2021-2022 la vacunación frente a la covid-19 se recomendaba junto con la de gripe, pero desde la temporada 2025-2026 se emiten las recomendaciones por separado al haber diferido sus indicaciones.

Cuando ambas estén indicadas, es preferible administrarlas juntas. El SARS-CoV-2 no ha definido todavía su estacionalidad, por ello, la vacuna se oferta también fuera de la temporada a quien deba recibirla.

Ambas vacunas pueden administrarse de forma conjunta si están indicadas, respetando un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección confirmada por covid-19.

Con la implementación de una estrategia de vacunación frente a este virus, la Dirección General de Salud Pública no solo busca la protección de la salud individual de la persona vacunada, sino que pone en marcha una intervención estratégica que persigue preservar la resiliencia asistencial, mitigando la saturación de los servicios de urgencias y la ocupación de camas de hospitalización de agudos y unidades de cuidados intensivos (UCI).

A diferencia de la gripe, la vacuna de la covid-19 no ha demostrado reducir la transmisión a terceros, por ello, la vacunación de convivientes, cuidadores de personas vulnerables y/o personal sanitario y sociosanitario se ofrece a título individual (como medida de autoprotección).