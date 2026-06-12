Canarias insiste en la necesidad de mantener la financiación específica para las RUP en el presupuesto europeo

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de Canarias, Narvay Quintero, ha insistido en la necesidad del mantenimiento íntegro de las dotaciones financieras específicas para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el futuro presupuesto europeo como medida esencial para garantizar la igualdad de oportunidades de estas regiones.

Según informa el Gobierno regional, Quintero, que ha asistido este viernes en Bayona (Francia) en representación del presidente Fernando Clavijo, ha participado en una reunión de presidentes de las RUP en el marco de un encuentro trilateral entre representantes de los gobiernos de España, Francia y Portugal.

Durante la cita, ha expuesto la necesidad de actualizar las dotaciones adicionales de cohesión en el FEDER y el FSE+, así como de contar con un POSEI con reglamento propio y financiación suficiente y diferenciada.

APROBACIÓN DE LA 'DECLARACIÓN DE BAYONA'

Por su parte, el encuentro ha concluido con la aprobación de la 'Declaración de Bayona', un documento conjunto en el que las RUP han reclamado que la futura arquitectura presupuestaria de la Unión Europea preserve el reconocimiento diferenciado que les otorga el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Asimismo, han solicitado que las nuevas prioridades comunitarias no se traduzcan en una pérdida de recursos económicos ni de capacidad de decisión para estos territorios.

Los representantes de estas regiones han manifestado su preocupación ante las orientaciones que se debaten actualmente en torno a una mayor concentración de la financiación europea hacia nuevas prioridades y una posible recentralización.

Por ello, han insistido en que cualquier modificación del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 debe garantizar el mantenimiento de la protección de los mecanismos de compensación de sobrecostes y la continuidad del POSEI, financiado al 100% por la política agrícola común.

Al respecto, Quintero ha destacado que las RUP desempeñan un papel estratégico en ámbitos como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la política marítima, la acción climática y la gestión de flujos migratorios. "Defender a las RUP es también defender la cohesión, la soberanía y la presencia de Europa en el mundo", ha concluido.