Canarias insta a Sánchez a convocar a las fuerzas políticas para crear una política de Estado sobre migración

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha instado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez a convocar a todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados para establecer una política de Estado sobre el fenómeno migratorio.

En este sentido, el también viceconsejero de Presidencia ha entendido que el Ejecutivo central ha llegado "mal y tarde" a Ceuta, como ya ocurrió en su momento con el archipiélago.

"La primera patera llegó a Canarias hace casi 30 años y hoy, 30 años después, seguimos discutiendo casi sobre el mismo asunto", ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Para Cabello, el Estado ha "fracasado" a la hora de dar respuesta al pueblo ceutí, "igual que lo hubo en su momento al pueblo canario". "La experiencia en Canarias le ha servido. A día de hoy hay una ley de extranjería en vigor que permite poder dar respuesta a Ceuta, a día de hoy sigue estando en vigor y está constituido un grupo de trabajo con un mando único que coordina el ministro Ángel Víctor Torres", comentó.

Además, ha hecho especial hincapié en que se trata de unos avances que se lograron "a costa del sufrimiento de los migrantes y del pueblo canario", recordando que la CCAA reclamó durante meses un mando único antes de que de hiciera.

"Lo que queda claro es que el Gobierno de España no tiene una política migratoria clara, ni tiene una hoja de ruta definida. Lo que deberían hacer es convocar a todas las fuerzas políticas de este país en el Congreso de los Diputados y establecer una política de Estado a la hora de atender el fenómeno migratorio", insistió.

Finalmente, el portavoz canario ha resaltado que se trata de un fenómeno estructural "al que vamos a seguir enfrentándonos a lo largo de los próximos años".