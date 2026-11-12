Canarias lamenta la falta de acuerdo con el Estado para transferir los 300 millones de la reconstrucción de La Palma

Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma, a 12 de noviembre de 2026 - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta para la reconstrucción de La Palma, celebrada este jueves en La Palma, y en la que intervino el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, habría concluido sin acuerdo para que el Gobierno estatal transfiera al Gobierno de Canarias los 300 millones correspondientes a las aportaciones estatales de 2024, 2025 y 2026.

Tampoco hubo "compromiso" por parte del Ejecutivo central para prorrogar la bonificación del 60% del IRPF en 2027, según ha trasladado la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto en una nota.

Barreto ha lamentado que ambas medidas, "de vital importancia para las administraciones canarias y que solo dependen de una decisión del Consejo de Ministros", se hayan quedo sin respuesta.

"Esta legislatura no debería acabar sin resolver estos compromisos que, además, se recogen expresamente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado", ha añadido.

BALANCE DE ACTUACIÓN

Nieves Lady Barreto ha hecho balance de las acciones desarrolladas en esta legislatura por el Gobierno de Canarias dentro de la estrategia marcada en 2023 para la recuperación de la isla, en especial en la agraria.

La consejera ha recordado, asimismo, a este respecto que el Gobierno de Canarias, en 2024, destinó 16,5 millones de euros para compensar la pérdida de renta del sector platanero y 100 millones íntegros de su superávit en 2025 para pagar a los propietarios el valor de las fincas perdidas.

Con los 100 millones del superávit canario de 2026, Barreto ha adelantado que se destinaran 23 millones para dotar un PEPAC específico para la isla y nueve millones más para completar los pagos por retirada de cenizas.

Asimismo, la consejera ha señalado que en los ayuntamientos del Valle de Aridane hay más de 200 solicitudes de licencias para reconstruir fincas que están pendientes de la apertura de pistas agrícolas, ya que, si no hay accesos, no se pueden iniciar las obras. "De ahí la importancia de destinar recursos de este superávit a ayudar al Cabildo y a los ayuntamientos en la recuperación de pistas y caminos", ha advertido.