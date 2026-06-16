Canarias lanza la app 'Alisio' para dar apoyo integral a personas cuidadoras

Presentación de la app 'Alisio' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la app 'Alisio', un servicio de apoyo integral a personas cuidadoras no profesionales basado en el uso de las nuevas tecnologías.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Igualdad, Juan Martínez Doreste, y el CEO de Okencasa, Iñigo Kortabitarte, presentaron este martes esta nueva herramienta que pretende llegar a 20.000 personas cuidadoras en 2028.

Delgado indicó que los objetivos de 'Alisio' "son apoyar a las personas cuidadoras a mejorar su calidad de vida, reforzar su capacidad para cuidar y contribuir a que las personas mayores puedan permanecer más tiempo en su entorno habitual con mayor bienestar y dignidad".

En Canarias, apuntó, "como en el resto del país, la mayor parte de la atención a las personas mayores dependientes recae en el ámbito familiar, y dentro de él, de forma mayoritaria, en mujeres cuidadoras, son personas que cuidan con entrega, responsabilidad y compromiso, pero que, con demasiada frecuencia, lo hacen en soledad, sin apoyo suficiente y a costa de su propio bienestar físico, emocional y social".

En su opinión, "esto genera desgaste y termina teniendo un impacto negativo tanto en las personas cuidadoras como en las personas cuidadas y en el propio sistema público".

La consejera enfatizó también que con la puesta en marcha de 'Alisio' "se busca responder no cuando el problema ya es grave, sino anticiparse al mismo, prevenir y acompañar, desde una visión moderna y responsable de las políticas públicas de cuidados".

Juan Martínez Doreste aseguró que "Alisio es un servicio pionero e innovador de apoyo psicoeducativo a personas cuidadoras familiares, que sitúa a Canarias a la vanguardia en la atención a este colectivo, lo que implica un cambio de paradigma".

Por primera vez, apuntó, "el Gobierno de Canarias impulsa un servicio público que utiliza la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del bienestar, capaz de llegar a las personas cuidadoras allí donde están, adaptándose a sus necesidades, ritmos y circunstancias".

Según explicó el viceconsejero de Igualdad, el Ejecutivo canario ha puesto en marcha un programa piloto del servicio en La Palma y Lanzarote, "a través del cual, en este momento, se están atendiendo a 150 familias".

El CEO de Okencasa, Iñigo Kortabitarte, dijo que "con esta actuación, se pone en marcha una aplicación accesible y segura que ofrece acompañamiento profesional, formación personalizada, herramientas para organizar mejor los cuidados, espacios de apoyo entre iguales y mecanismos de seguimiento que permiten detectar situaciones de riesgo antes de que se cronifiquen".

Igualmente indicó que el nuevo servicio "posibilita no sólo trabajar la cohesión y la corresponsabilidad sino facilitar la desinstitucionalización de los cuidados".

El objetivo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias es desplegar el servicio al largo de los próximos años, para que en el 2028 ya está totalmente integrado entre las personas dependientes que reciben la ayuda de Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF).

La previsión es alcanzar los 10.000 usuarios del servicio a lo largo de 2027 y los 20.000, a partir de 2028.

"Con este servicio, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con una sociedad que cuida, que reconoce el valor del trabajo invisible de las personas cuidadoras y que avanza hacia un modelo más justo, corresponsable y solidario. Alisio no es solo una herramienta; es una declaración de principios: en Canarias, nadie que cuida debe sentirse solo", concluyó la consejera de Bienestar Social.

UN SERVICIO INTEGRAL PARA PERSONAS CUIDADORAS NO PROFESIONALES

El programa 'Alisio' constituye un servicio integral apoyado en varios ámbitos de actuación.

Por un lado, un equipo de cuidados, que tiene forma de una aplicación o app cuyo objetivo es aglutinar a las personas de la familia que intervienen en el cuidado, a lo que hay que sumar la evaluación biopsicosocial, al inicio del proceso, para la fijación del contexto de cuidados y la personalización del plan de apoyo para cada persona cuidadora.

El programa establece, además, un itinerario formativo individualizado de 15 píldoras en forma de vídeos sobre cuidado y autocuidado, así como un plan personalizado de entre 3 y 5 entrenamientos de habilidades para el desarrollo de capacidades para el día a día del cuidado.

La iniciativa incluye también la celebración de dos sesiones de apoyo psicosocial, con una duración de 45 minutos cada una, por videoconferencia con una especialista de referencia en cuidado familiar, así como el acceso ilimitado de las personas cuidadoras a una comunidad online de apoyo entre personas cuidadoras y a contenidos útiles y prácticos que son actualizados diariamente desde el inicio hasta el final de la intervención.

De esta forma, con el programa 'Alisio' se contribuye a la sostenibilidad del sistema de cuidados, reduciendo situaciones de urgencia, retrasando institucionalizaciones no deseadas y optimizando el uso de los recursos públicos.