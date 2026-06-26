Canarias lidera la litigiosidad en España por séptimo año consecutivo: 45,01 pleitos por cada 1.000 habitantes

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron durante el primer trimestre de 2026, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 101.662 asuntos, un 29% menos que en mismo periodo del año anterior.

Dejaron en trámite de resolución un acumulado de 269.481 litigios (un 0,5% menos que en el primer trimestre de 2025) y resolvieron 95.177 litigios (un 20,2% menos que en el invierno pasado).

Según datos difundidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, Canarias volvió a ser en el primer trimestre de 2026 --como ya lo había sido en los seis años anteriores-- el territorio del Estado donde más se litigó: 45,01 pleitos por cada 1.000 habitantes, 7,86 más que la media del Estado (37,15) y 3,28 más que la segunda en el escalafón, Asturias, que computó 41,73 litigios por cada 1.000 habitantes.

Por órdenes, en jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las islas registraron entre enero y marzo de 2026 un total de 42.317 asuntos (un 45% menos que en el invierno del año anterior), resolvieron 37.999 (un 31,3% menos) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre 167.943, un 6,5% menos que al final de marzo de 2025.

En el orden penal, se computaron 48.339 asuntos nuevos, un 5,3% menos que el año anterior, se resolvieron 46.921, un 7,8% menos, y quedaron en trámite de resolución a final de año 56.691 casos, un 14,3% más.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 2.606 procedimientos (un 60,3% menos que en el primer trimestre de 2025), se resolvieron 2.626 (un 45,5% menos) y quedaron pendientes 17.560 (un 3% menos).

Por su parte, en el orden social, los órganos judiciales del Archipiélago incoaron entre enero y marzo del presente año 8.400 procesos (un 0,9% menos), resolvieron 7.631 (un 7,3% más que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 27.267, un 15,9% más que en el ejercicio previo.

MÁS DE 24.200 SENTENCIAS

Los datos recabados por los órganos judiciales de las Islas apuntan a que en el primer trimestre de este año se dictaron en las Islas 24.229 sentencias, un 18,9% menos que en el primer trimestre del año anterior, una media de 106,74 por órgano judicial, 52.070 autos (un 23,1% menos que en 2025), una media de 229,38 por órgano, y 20.268 decretos, 89,29 por órgano judicial.

Se registraron 13.035 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 17.822, y quedaron en trámite a final de año 177.668. Entre enero y marzo del presente año, los órganos judiciales isleños registraron una tasa de pendencia (cociente entre asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo; mejor cuanto más baja) de 2,83, la décima más baja de España. La media nacional fue de 2,71.

La tasa de resolución, el cociente entre asuntos resueltos e ingresados en un periodo, de Canarias en el primer trimestre de 2026 fue 0,94, dos décimas por debajo de la media nacional (0,96).

En el ranking de comunidades, ocupó en el periodo de estudio cuarto puesto más bajo. La tasa de congestión de Canarias fue 3,86, la cuarta más alta del país, 0,16 décimas por encima de la media nacional (3,70).