Canarias lidera las pernoctaciones en apartamentos en agosto con más de 2,7 millones, un 14% más

Archivo - Maletas en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias lideró las pernoctaciones turísticas en agosto con 2.787.458, un 14% más que en el mismo mes del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles, que recogen también una ocupación por apartamentos del 79,2% y una estancia media de 8,08 días.

En el conjunto del país, las pernoctaciones en apartamentos turísticos se incrementaron un 1,5% en agosto --las de residentes aumentaron un 2,6% y las de no residentes un 0,8%-- mientras que la estancia media descendió un 3,4%, hasta 5,5 pernoctaciones por viajero.

En agosto se ocuparon el 57,6% de las plazas ofertadas, un 2% más que en el mismo mes de 2024 y el grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 57,6%, un 2,4% más.

Asimismo, el 58,1% de las noches las realizaron viajeros no residentes y reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 29,4% del total.

Aunque Canarias fue el destino preferido en apartamentos Islas Baleares tuvo la mayor ocupación, con el 84,9% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,3 millones de pernoctaciones y la isla de Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, del 87,1%.

Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Benidorm y Mogán.

Las estancias en campings aumentaron un 0,6% en agosto frente al mismo mes de 2024, mientras que las de residentes aumentaron un 1,9% y las de no residentes disminuyeron un 1,9%.

Durante agosto se ocuparon el 61,3% de las parcelas ofertadas, un 0,2% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 60,2%, con un descenso del 1,8%. El 34,7% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Francia fue el principal mercado emisor, con el 33,8% del total.

Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 5,4 millones de noches y un aumento del 0,5% en tasa anual. De su lado, la Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 75,6% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con más de 2,6 millones de pernoctaciones. La Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 80,2%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Calonge y Mont- Roig del Camp.

PLAZAS OCUPADAS EN EL TURISMO RURAL: 42,8%

Las estancias en alojamientos de turismo rural disminuyeron un 1,9% en agosto interanual. Las de residentes bajaron un 3,1%, mientras que las de no residentes aumentaron un 1,3%.

Concretamente se ocuparon el 42,2% de las plazas, un 1,2% menos que en agosto de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 45,2%, con un descenso anual del 1,7%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 309.000 pernoctaciones, un 9,4% menos que en agosto de 2024. Islas Baleares alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 70,6%.

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 197.000 pernoctaciones y Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 80,1% de las plazas ofertadas.

El INE también destaca que las pernoctaciones en albergues registraron un descenso anual del 3,1% en agosto. Las de residentes bajaron un 0,1% y las de no residentes un 7%.

Se ocuparon el 42,8% de las plazas, un 2,8% más que en agosto de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 44,8%, con un aumento anual del 9,3%.

Galicia fue el destino preferido, con más de 206.000 pernoctaciones. País Vasco alcanzó la mayor ocupación, con el 59,2% de las plazas ofertadas.