Canarias lleva el proyecto de diversidad 'Tell Me Real Stories' a las aulas de las islas

El director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias, David Pablos, y el forógrado Spencer Tunnick, en Las Palmas de Gran Canaria - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias, David Pablos, ha anunciado este sábado que el proyecto de diversidad, tolerancia y convivencia 'Tell Me Real Stories' se desplegará en las aulas del archipiélago.

Pablo visitó este sábado, en el entorno histórico de Vegueta, los preparativos de la intervención artística que el reconocido artista internacional Spencer Tunick desarrollará este domingo en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la programación del festival Culture & Business Pride.

Este proyecto piloto comenzará a desarrollarse en un centro educativo de la isla de Gran Canaria el próximo curso, con vocación de convertirse en una herramienta replicable en otros centros del archipiélago.

La iniciativa parte de una realidad evidente, resalta la Consejería en una nota, subrayando que una parte fundamental de la identidad, la autoestima y las relaciones de la juventud se construye hoy también en el entorno digital.

Por eso, el proyecto propone intervenir en esos espacios no desde la prohibición, sino desde la educación, la creatividad y la participación activa del alumnado.

El término 'Stories' conecta con los formatos audiovisuales utilizados en redes sociales, mientras que 'Real' desplaza el foco hacia las vivencias reales, las emociones, los testimonios y las experiencias significativas del alumnado.

La propuesta no busca crear una campaña superficial, sino convertir esos códigos digitales en una herramienta pedagógica de transformación social.

A través de campañas, talleres, piezas audiovisuales y dinámicas en el aula, el alumnado podrá crear contenidos sobre diversidad, respeto, inclusión, identidad, empatía, discriminación, superación y convivencia.

De esta manera, los estudiantes dejan de ser simples receptores de mensajes y pasan a convertirse en agentes activos de cambio dentro de su propio centro y en el entorno digital que habitan.

GRAN SPECTRUM

Spencer Tunick se encuentra estos días en Gran Canaria para desarrollar GRAN SPECTRUM, una obra artística participativa vinculada a la visibilización de los derechos del colectivo LGTBIQA+.

La acción, concebida desde el cuerpo, el color y el espacio público, transformará el entorno de Vegueta en una imagen colectiva de libertad, diversidad y derechos humanos.

La elección de Vegueta no ha sido casual pues es el corazón histórico de Gran Canaria, uno de los enclaves patrimoniales más importantes de Canarias y un espacio cargado de raíz, memoria e identidad colectiva.

En este escenario, la obra de Tunick adquiere una dimensión especialmente simbólica, situar la diversidad y los derechos civiles en el centro de la historia, de la ciudad y de la mirada pública.

En paralelo, 'Tell Me Real Stories' nace con la voluntad de llevar ese mismo mensaje al ámbito educativo.

El proyecto plantea trabajar la diversidad, la convivencia, la prevención del odio, el bullying, el ciberbullying y la LGTBIfobia desde los lenguajes que hoy forman parte de la vida cotidiana del alumnado: vídeos breves, reels, stories, testimonios reales, retos creativos y plataformas como TikTok, Instagram o YouTube.

TERRITORIO DE REFERENCIA

La colaboración entre Culture & Business Pride y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias refuerza el papel de Canarias como territorio comprometido con la defensa de los derechos humanos, la diversidad y la convivencia.

Durante décadas, las islas han sido un espacio de libertad, acogida y visibilidad para el colectivo LGTBIQA+, proyectando una imagen internacional de respeto y apertura.

Ese legado no pertenece solo al ámbito cultural o turístico y también debe trasladarse a la educación, a las aulas y a los espacios donde las nuevas generaciones aprenden a relacionarse, a reconocerse y a construir comunidad.

'Tell Me Real Stories' responde precisamente a esa necesidad: llevar la igualdad al lenguaje real de la juventud y convertir la diversidad en una experiencia educativa viva, cercana y participativa.