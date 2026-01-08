Canarias mantiene el contacto con los canarios en Venezuela, que no reportan problemas de desabastecimiento

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este jueves a la "prudencia" política respecto a la situación que afecta a Venezuela tras la intervención militar de EEUU, si bien ha celebrado que los canarios residentes en el país latinoamericano hayan recuperado la "normalidad" esta semana, sin registrar desabastecimiento ni problemas en suministro eléctrico o transporte.

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de un encuentro del dirigente regional con jugadoras del primer equipo del CD Tenerife Femenino en el campo de El Mundialito, en la isla de Tenerife, Clavijo ha recordado que el Gobierno canario mantiene el "contacto diario" con las autoridades consultares en el país así como con las 26 entidades canarias que operan en el mismo.

El presidente regional ha celebrado, además, que la población canaria residente en el país haya recuperado la "normalidad" en cuanto a suministro eléctrico y transporte se refiere, sin registrar además desabastecimientos. Sin embargo, ha mostrado su interés por los presos políticos con doble nacionalidad --venezolana y española-- y que, por lo tanto, están bajo el régimen del derecho en Venezuela.

"A pesar de que hablamos con los familiares y tratamos de mantener esa información, no podemos llegar más allá porque al tener la doble nacionalidad pues, obviamente, en Venezuela, los tratan como presos políticos venezolanos, pero sí tenemos un contacto diario", ha señalado el jefe del Ejecutivo canario ante los medios.

Clavijo ha deseado, asimismo, que la normalidad política pueda llegar cuanto antes en el país, expresando su "preocupación" por los 70.000 canarios que allí residen, con los que se mantiene un contacto permantente. "Deseamos que el país pueda, más pronto que tarde, poder elegir de manera democrática y limpia a sus dirigentes", ha dicho.

Así, el presidente regional ha mostrado su interés por que la población canaria residente en Venezuela siga siendo "atendida", de forma independiente a los posicionamientos políticos. "Como Gobierno, tenemos que trabajar con el Gobierno venezolano precisamente para poder garantizar el bienestar de los canarios", ha añadido.

Respecto a la posición política de su partido, Coalición Canaria, se ha limitado a remitirse al comunicado emitido por la Unión Europea, apelando asimismo a la "prudencia" en estos momentos.