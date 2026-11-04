Canarias mantiene tirón turístico en Reino Unido pese a la subida de costes y la pérdida de un 3,5% de vuelos en verano

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en un encuentro con turoperadores en la WTM - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias mantiene el tirón del mercado británico pese al retroceso global de un 3,5% de la programación aérea prevista para el verano de 2027, lastrada por el incremento de los costes operativos de la aviación y la incertidumbre sobre la evolución del precio del combustible.

Esta es una de las principales conclusiones del análisis del mercado británico presentado en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres.

Los datos reflejan que el comportamiento de la demanda, más moderada por la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias, no es el principal motivo de preocupación para el destino.

El Reino Unido continúa mostrando una elevada disposición a viajar y mantiene su posición como principal mercado emisor internacional para Canarias, con una cuota del 36% del total de turistas.

Entre enero y septiembre de 2026, las islas recibieron 4,7 millones de visitantes británicos, un 1,3% más que en el mismo periodo del año anterior, unos datos que confirman la solidez de este turista, pese a la moderación económica y a una mayor sensibilidad de los consumidores al precio.

En este contexto, la principal incertidumbre se sitúa en la capacidad aérea y en las decisiones comerciales de las compañías, detalla el Gobierno canario en una nota.

El encarecimiento del combustible y del resto de los costes operativos está llevando a las aerolíneas a revisar sus programaciones, reducir determinadas rutas y concentrar su oferta en aquellas conexiones que presentan mejores condiciones de eficiencia y rentabilidad.

A esto se suma que la situación económica de las familias les obliga a reservar sus viajes con poca antelación, una incertidumbre que provoca que las compañías reduzcan su oferta de plazas.

"Esta estrategia empresarial explica buena parte de los ajustes de conectividad que se están observando y que no responden necesariamente a una pérdida de interés de los viajeros por el archipiélago. Las compañías mantienen una posición prudente ante la evolución de los costes y la incertidumbre internacional por lo que sus programaciones están sujetas a posibles modificaciones", explica la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León.

UN VERANO DE 2027 ESPECIALMENTE EXIGENTE

Las primeras previsiones de capacidad aérea para la temporada de verano de 2027, correspondientes al periodo de abril a octubre y todavía provisionales, sitúan la oferta global de vuelos hacia Canarias por debajo de los niveles de 2026, con un descenso del 3,5%.

Sin embargo, este comportamiento global esconde diferencias importantes entre mercados.

Así, el Reino Unido registra una reducción prevista del 7,7%, equivalente a 332.390 plazas menos respecto al mismo periodo del año anterior, y Alemania también presenta un descenso del 7,4%, es decir, 99.121 asientos menos.

"Estas cifras corresponden a la programación disponible en este momento y deben interpretarse con cautela, dado que todavía no se ha completado la planificación de la temporada y las aerolíneas mantienen abierta la posibilidad de revisar sus operaciones en función de la evolución del mercado y, especialmente, de los costes energéticos" indicó De León, que añadió que "el verano de 2027 se presenta como un periodo especialmente exigente para el sector turístico".

COMPETENCIA DE DESTINOS FUERA DE LA UE

Uno de estos desafíos se encontrará "en que la competencia de destinos con estructuras de costes inferiores puede intensificarse, especialmente en el caso de los situados fuera de la Unión Europea, que podrían presentar ofertas difícilmente igualables en precio", tal y como explicó el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo.

Todos estos retos a los que se enfrenta el sector turístico fueron abordados en los diferentes encuentros que mantuvo la delegación canaria con los principales operadores internacionales en el marco de la WTM, entre ellos TUI, Jet2 y ABTA, la Asociación Británica de Agencias de Viajes.

También en la World Travel Market se reunió la Comisión de la Alianza de Regnext, donde De León explicó los avances de este programa, que busca convertir parte del valor generado por la actividad turística en proyectos de recuperación ambiental y social en el archipiélago.

La consejera estuvo acompañada por el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, y por el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, que compartieron tanto las novedades como los próximos pasos previstos.

A esta reunión acudieron representantes de Carnival UK, easyJet, DERTOUR, Skyscanner, TUI, The Travel Foundation, Asolan, Lopesan, Loro Parque y las corporaciones insulares.

"Regnext entra en una etapa decisiva ya que estamos ultimando las herramientas para que el programa pueda funcionar en la práctica con reglas claras, proyectos evaluados y seguimiento de los resultados. La colaboración del sector turístico será clave para poner en marcha un modelo innovador que vincula la actividad turística con la regeneración de las islas", señaló De León.