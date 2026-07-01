Canarias no abre cuentas para donar a Venezuela y recuerda que hubo 2,1 millones sin entregar tras la riada de Vargas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, ha descartado este miércoles que el Ejecutivo abra cuentas bancarias para canalizar donaciones para las víctimas de los terremotos en Venezuela dado que la experiencia tras la riada de Vargas en 1999 "no fue positiva".

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha comentado que en mayo de 2024 se descubrió que había dos cuentas bancarias gestionadas por la Consejería de Hacienda con un total de 2,1 millones de euros que no se habían distribuido.

Por ello, ha indicado que se reunió al Comité de Ayudas a Venezuela y se acordó por unanimidad destinar esos fondos a la Fundación España Salud para incluir tarjetas de alimentos y medicamentos y ampliar el número de personas cubiertas.

No obstante, ha precisado que si no se usaron esos recursos fue porque el Gobierno de Canarias, con fondos propios y ayuda internacional, participó en la construcción de escuelas, recuperación de espacios, viviendas y atención a las personas afectadas.

"No he criticado la gestión de gobiernos anteriores, he dicho que la gestión del Gobierno de Canarias en aquel momento fue de atención prioritaria. Desde el primer momento el gobierno de Canarias estuvo al lado de las víctimas, otra cosa es la partida presupuestaria recaudada con fondos de la ciudadanía", ha comentado, poniendo como ejemplo que lo que se hizo en La Palma, con donaciones para los afectados por la reconstrucción, tampoco fue la mejor experiencia.

En esa línea ha dicho que "no va a pasar" --en referencia a la apertura de cuentas-- y remarcado que Canarias "está al lado de las víctimas" y trabaja sobre el terreno con los centros canarios en Venezuela.

"El nombre de Canarias está en manos de las entidades, y esa ayuda inmediata, muchas veces psicológica nada más, muchas veces de apoyo, está en manos de las entidades y están respondiendo de una manera extraordinaria", ha agregado.

Perestelo, que estuvo en La Guaira dos días después de la riada, ha tenido un recuerdo "emocionado" para Chavela Jara, la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, fallecida en los terremotos, y que jugó un papel de "número uno" para dar asistencia a las víctimas en aquel momento.

Ha lamentado que la naturaleza haya vuelto a "castigar" a la misma región más de 25 años después y recordado la labor que jugaron otras personas como Maximiliano o Antonio para impulsar una unidad sociosanitaria que dio apoyo a las familias canarias afectadas.

PSOE: QUE NO SE VUELVA A REPETIR

Lucía Fuentes (PSOE), que ha expresado su "solidaridad" con todas las víctimas, especialmente con Chavela Jara, ha recordado como la actual La Guaira fue devastada por lluvias torrenciales que "desbordaron ríos y quebradas desencadenando aludes y deslizamientos de tierra masivos", con más de 15.000 muertos.

Ha dicho que "lo que había empezado como una tormenta repentina terminó convirtiéndose en una trampa mortal, el agua que bajaba por la montaña arrastraba a su paso coches, casas, animales y personas, la devastación era total".

La riada dejó a "miles de personas sin hogar" pues más de 5.300 edificaciones fueron destruidas por completo y unas 2.600 parcialmente afectadas, y hasta el 80% de la población local, unas 250.000 personas, sufrió el impacto directo o indirecto.

Canarias logró recaudar unos nueve millones de euros en donaciones ciudadanas, fondos autonómicos y aportaciones de otras administraciones insulares para acometer campañas de ayuda humanitaria que sirvieron para enviar alimentos, medicinas y materiales a las comunidades afectadas, si bien, "para sorpresa de todos", en 2024 se descubrieron dos cuentas con un total de 2,1 millones.

La diputada socialista ha insistido en que "nunca sobra dinero, nunca es suficiente" cuando hay una tragedia natural y confía en que ahora no des descubra 25 años después que hay dinero "estancado en cuentas y no ha llegado a los damnificados".