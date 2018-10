Canarias no valora el anuncio de Montero sobre la flexibilización del techo de gasto hasta tener un documento

Publicado 24/09/2018 14:53:34 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha preferido no valorar el anuncio de la ministra del ramo, María Jesús Montero, que expuso la posibilidad de flexibilizar el techo de gasto de forma gradual.

Dávila al ser cuestionada, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno si la información satisfacía Canarias, apuntó que se trata de un anuncio que Montero ha hecho en los medios de documentación porque aseguró que no han recibido "nada formal".

"No se si lo satisface o no porque es una anuncio que ha hecho la ministra en los medios de comunicación", apuntilló para agregar que la Consejería canaria de Hacienda trasladó el 25 de julio al Ministerio un "informe detallado" sobre cuáles serían las actuaciones que se tendrían que realizar y que no requerían las modificación de la Ley de Estabilidad, de tal forma que "se podría individualizar la regla de gasto de manera que no lastrara la economía".

Sin embargo, incidió en que no han recibido "nada oficial" sobre lo anunciado ahora por Montero, de ahí que admitió "no" poder entrar en una valoración de la información que da "el Gobierno de Pedro Sánchez a través de los medios de comunicación y no se sabe si termina siendo un globo sonda o realmente terminan fructificando en el algo real". Por ello, dijo que cuando tengan un documento, podrán valorarlo.