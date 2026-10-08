Canarias, con nuevas rutas directas con Canadá, se promociona como destino turístico en invierno

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León (c), en una acción promocional en Canadá - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias se ha promocionado esta semana como destino turístico de invierno ante más de doscientos agentes, turoperadores y profesionales de la industria canadiense en unas jornadas profesionales celebradas en Montreal y Toronto, en Canadá, en las que participaron más de veinte empresas y entidades de promoción turística de las islas.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, encabezó la delegación, que mantuvo encuentros con representantes de la industria turística y aérea de ambas ciudades para dar a conocer las posibilidades que ofrece el archipiélago al viajero canadiense.

"Las nuevas conexiones directas permiten acercar Canarias a un mercado con unas características y unas preferencias diferenciadas. La diversificación de mercados resulta especialmente relevante para un destino como el nuestro, y Canadá presenta además un viajero interesado en la naturaleza, la gastronomía, la cultura y las experiencias al aire libre", señaló De León.

Este invierno, el archipiélago y Canadá estarán conectados a través de cuatro rutas y seis frecuencias semanales.

Air Canada enlazará Toronto con Tenerife Sur mediante dos vuelos a la semana y Montreal con uno, que aumentará a dos frecuencias durante febrero y marzo.

Por su parte, Air Transat conectará Toronto y Montreal con Gran Canaria con un vuelo semanal desde cada ciudad.

Además, Air Canada prolongará la ruta Montreal-Tenerife durante el verano de 2027 con tres frecuencias semanales, por lo que esta conexión pasará a operar durante todo el año.

Las conexiones directas con Tenerife y Gran Canaria permiten el acceso desde Canadá al conjunto del archipiélago y ofrecen la posibilidad de combinar diferentes islas durante una misma estancia.

La conectividad entre Canarias y Canadá se apoya, además, en la utilización de aviones de pasillo único y largo alcance, que permiten a las compañías operar rutas transatlánticas con una capacidad adaptada a las características de este mercado, recoge una nota de la Consejería.

Tanto Air Transat como Air Canada emplearán el Airbus A321LR en sus rutas con las islas.

Este modelo de avión consume entre un 20% y un 30% menos de combustible que aeronaves de generaciones anteriores de tamaño y capacidad comparables, lo que permite reducir en una proporción similar sus emisiones de CO2.

A ello se suma el carácter directo de las conexiones, que evita escalas intermedias.

La duración media de la estancia de los turistas canadienses en Canarias alcanza los 15 días, frente a los 9,2 días del conjunto de mercados.

Este comportamiento supone una permanencia más prolongada en el destino y un mayor tiempo de consumo de servicios turísticos durante el viaje.

UN TURISTA INTERESADO EN NATURALEZA, GASTRONOMÍA Y CULTURA

Los datos del mercado canadiense muestran una creciente demanda de viajes internacionales y un interés por destinos europeos que combinan clima, cultura, naturaleza y conectividad aérea.

En 2025, los residentes en Canadá realizaron 37 millones de viajes internacionales, de los que 14 millones tuvieron como destino países distintos de Estados Unidos, un 10% más.

La oferta de las islas reúne elementos vinculados al clima, la naturaleza y las actividades al aire libre, junto con una identidad propia reflejada en la gastronomía, la cultura, el patrimonio y los paisajes volcánicos y permite también la posibilidad de combinar diferentes islas durante una misma estancia, señalan desde el Ejecutivo.

Estas características coinciden con las preferencias manifestadas por los canadienses que ya visitan Canarias.

El 59% señala especialmente los paisajes a la hora de elegir el destino, frente al 37% del conjunto de mercados, mientras que el 39% destaca el entorno ambiental, frente al 35% del total.

También presentan una valoración superior a la media en gastronomía, con un 39% frente al 27% del conjunto de mercados, y en la oferta cultural, con un 18% frente al 10%.

Los viajeros procedentes de Canadá presentan asimismo un elevado poder adquisitivo pues el 45% declara unos ingresos netos superiores a 75.000 euros, frente al 29% del conjunto de mercados.

Además, el 59% contrata únicamente el alojamiento, frente al 36% del total, lo que implica una mayor contratación directa de servicios de restauración, comercio y otros servicios durante la estancia.

MÁS DE 200 PROFESIONALES

Las jornadas profesionales, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), reunieron a más de 200 agentes y profesionales canadienses, que mantuvieron contacto directo con hoteles, grupos hoteleros y entidades de promoción turística del archipiélago.

Los encuentros de negocio se combinaron con experiencias gastronómicas destinadas a mostrar a los asistentes productos, vinos, elaboraciones y tradiciones de las islas, incorporando la gastronomía y la identidad canaria a la presentación de la oferta turística.

Durante la agenda en Montreal, la delegación canaria mantuvo un encuentro con representantes de Tourisme Montréal y reuniones con responsables de planificación de rutas de Air Canada y Air Transat, en las que se abordaron las características de las nuevas operaciones con Canarias y su comercialización en el mercado canadiense.

En Toronto, la delegación celebró un encuentro institucional y profesional con responsables de aerolíneas, redes de agencias, turoperadores, medios especializados y otros actores de la industria turística canadiense.