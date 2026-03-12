Canarias y País Vasco piden una Conferencia de Presidentes urgente ante los efectos de la guerra en Oriente Medio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, en coordinadión con el País Vasco, ha solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la celebración "lo antes posible" de una Conferencia de Presidentes Extraordinaria para coordinar y abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Así lo ha adelantado este jueves el presidente regional, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios antes del comienzo de última jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria.

Ha detallado la conversación telefónica mantenida hace dos días con el lenhendakari, Imanol Padrales, quien le mostró su preocupación por el "impacto negativo" que tendrá esta situación en la región que presidente, "con una potente industria electrointensiva y un alto consumo energético".

"Y nosotros --ha agregado Clavijo--, que dependemos prácticamente casi del 92% de todo el transporte y lo que nos viene del exterior, pues obviamente tendreemos un impacto".

COORDINACIÓN

De este modo, y a pesar de que ambas comunidades autónomas establecerán medidas ante los probables efectos del conflicto en Oriente Medio, las regiones han solicitado al Ejecutivo central, a través de una misiva, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes Extraordinaria para coordinar la actuación de la administración del Estado con la de las comunidades autónomas.

"Entendemos que el impacto va a llegar, sin lugar a dudas, que va a haber inflación, que eso va a perjudicar a las familias, porque ya de por sí el incremento de los precios les va a restar renta y, por lo tanto, las medidas tienen que ser dirigidas y concretas a personas vulnerables", ha dicho.

Ha avanzado que el Gobierno mantiene un seguimiento especial de los posibles efectos económicos de la guerra en Canarias, de forma que se trabaja en articular con sindicatos, sector empresarial y el área de Economía del Ejecutivo regional en instrumentos tanto fiscales como en ayudas concretas.