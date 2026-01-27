Canarias pide a la Delegación constituir el grupo de trabajo sobre los traslados de menores con medidas judiciales

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias ha pedido a la Delegación del Gobierno que convoque con carácter urgente, y antes del 1 de febrero, el grupo de trabajo técnico sobre menores con medidas judiciales.

Así lo ha informado el Gobierno regional en un comunicado en el que añade que la creación de dicho grupo se acordó en la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial en octubre de 2025 y en la Junta de Seguridad entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias celebrada en enero de 2019.

De esta manera, la Consejería ha indicado la constitución del grupo técnico antes del 1 de febrero permitiría fortalecer la coordinación entre ambas administraciones para avanzar en la gestión de estos traslados sin generar incertidumbre.

Al respecto, el departamento regional ha incidido en que cualquier decisión en el traspaso de competencias "debe ser consensuada y primar el interés superior del menor y la seguridad jurídica".

Además, el Gobierno de Canarias ha demandado que se cree este grupo de trabajo que se acordó hace siete años como el instrumento para planificar las actuaciones y elevar propuestas a la Junta de Seguridad, desde un enfoque de colaboración institucional y dialogo permanente entre las administraciones implicadas para garantizar la máxima eficacia en la prestación de este servicio.

Con esta solicitud, se busca reclamar el cumplimiento de los acuerdos previos adoptados en la Junta de Seguridad de Canarias de 2019, con la asistencia del ministro Marlaska y presidente del Gobierno de Canarias.

En este punto, la Consejería ha apuntado que en ese encuentro ambas administraciones convinieron la creación de un grupo de trabajo liderado por la Delegación del Gobierno con el objetivo de realizar un estudio pormenorizado de los recursos humanos y materiales necesarios por parte del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) para acometer el traspaso de esta función.

También ha recordado que la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial de 2025 ratificó, con el acuerdo unánime de los asistentes --incluyendo la Subdelegación del Gobierno--, la necesidad de impulsar este grupo técnico para abordar la situación y elevar propuestas a la Junta de Seguridad.