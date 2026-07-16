Canarias pide más fondos para menores migrantes y defiende la contingencia migratoria en las islas

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado este jueves que aumenten los fondos para atender a los menores migrantes --el Ejecutivo ofrece 35 millones-- y que se mantenga la declaración de contingencia migratoria en el archipiélago.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha comentado que la inexistencia de PGE no puede ser un obstáculo ya que el Gobierno central ha incrementado recientemente los fondos para dependencia.

Además ha indicado que hay otro "antecedente" pues para la aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería se aplicó una aportación extraordinaria de 100 millones de euros para la atención a todos los menores migrantes en todas las comunidades autónomas.

Delgado ha afirmado también que Canarias "sigue cumpliendo" con estar en la emergencia y en la contingencia migratoria pues supera "en tres veces" el reparto obligatorio que se ha fijado en 783 menores.

Ha reconocido que se ha aliviado la presión en los centros de menores de las islas porque en el último año se ha trasladado a unos 900 más los que dejan la red porque cumplen la mayoría de edad pero las cifras "eran muy altas".

En esa línea ha indicado que al menos sí se han podido cerrar por el momento los "macrocentros" aunque están disponibles en caso de repunte de llegadas ahora que mejoran las condiciones del mar --solo en los últimos tres días han llegado 88 menores a Canarias--.

No obstante, ha precisado que Canarias cuenta con unos 3.600 menores migrantes y algunos tardan en salir hasta seis meses debido a la tardanza del proceso administrativo y de la disponibilidad de las comunidades para acogerlos.

La consejera también ha aprovechado para preguntar a la ministra Sira Rego "cómo se va a actuar en la defensa de los intereses de los menores migrantes no acompañados" ante la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo ya que la figura del "defensor de los derechos del menor" tiene que estar presente en el momento en que una patera llega a las costas.

Así, se ha preguntado "quién va a correr con los gastos" de esa figura porque en la justicia gratuita le corresponde financiarlo a las comunidades autónomas y al Gobierno canario no se le "ha dicho nada".

Entonces, ha indicado, "lo que queremos es que se oiga a las comunidades, que se convoque la conferencia sectorial de migraciones que se va a tratar la semana que viene y que las las comunidades autónomas no sigan en la ignorancia de cómo se va a aplicar ese pacto migratorio".