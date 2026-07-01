Canarias pide reactivar las solicitudes de asilo por razones humanitarias para Venezuela

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, candelaria Delgado, ha anunciado este miércoles que se va a solicitar al Gobierno central la reactivación de las solicitudes de asilo por causas humanitarias a los venezolanos, que han quedado en suspenso tras la entrada en vigor del pacto migratorio y de asilo.

"La situación no está para que nadie pueda retornar ahora mismo a Venezuela y más sobre todo a familias que tienen menores a su cargo", ha comentado a los periodistas, subrayando que el Gobierno canario tiene que "seguir velando" también por el interés superior de los menores.

Así, ha insistido en que ya están preparando el documento de solicitud ante el Estado para que esa solicitud de asilo por causas humanitarias se reactive para los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela.

A nivel general ha recordado que se trabaja desde el Ejecutivo en un plan de acción para garantizar ayudas de agua, alimentos y medicamentos para los próximos tres meses, labor coordinada por el director general de Emigración, José Téllez.

"Nosotros nos vamos a dedicar más en la atención a muchas familias venezolanas que viven en nuestro territorio y que, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de algún familiar, estamos revisando a ver cómo podemos ayudarles", ha afirmado.