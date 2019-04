Canarias pide una reunión urgente con Hacienda por la imposición de destinar el dinero de carreteras a deuda

Publicado 01/04/2019 14:29:23 CET

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha solicitado por carta una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda ante la imposición de destinar los 500,4 millones de euros de carreteras a pagar deuda.

Así lo ha puesto este lunes de manifiesto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que esperó que dicho encuentro pueda tener lugar esta misma semana, ya que ha mostrado su total disposición a que sea en cualquier fecha, hora y lugar.

En este sentido, señaló que Canarias agotará hasta el último recursos para conseguir que ese dinero salga del superávit de las islas cuando el Ministerio publique los datos definitivos el próximo 15 de abril.

"Esto se une a que el Gobierno ha transferido en estos meses a las CCAA gobernadas por el PSOE más de 5.000 millones de euros --incluyendo Andalucía hasta el cambio de Gobierno-- mientras en Canarias se ha publicado un decreto que aún no ha recibido la transferencia de los 8 millones para el agua de desalación", dijo.

Para Dávila, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez está tratando con una "absoluta soberbia" a las islas, a sus derechos y a su Régimen Económico y Fiscal (REF).

Por ello, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda pidiendo una reunión urgente para que se rectifique el dato de superávit de Canarias, que asciende al 0,6% del PIB regional --300,6 millones-- y no al 2% --947 millones-- que publicó este viernes el Estado.

"Hacienda ha quitado a Canarias el dinero de la sentencia de carreteras --los 500 millones de euros-- para llevarlo a superávit sin haberlo transferido, por lo que hemos pedido amparo a la autoridad independiente de responsabilidad fiscal porque no tenemos ninguna confianza en este Gobierno de Sánchez, que convierte cada viernes en un 'viernes negro' para las islas", incidió.

SITUACIÓN DE "EXTREMA GRAVEDAD"

Asimismo, la consejera entendió que lo que está haciendo el Estado con Canarias es de "extrema gravedad", ya que mientras niega estas partidas a las islas, ha "liberado" más de 9.000 millones de euros a otras CCAA mientras el archipiélago no ha recibido "ni un céntimo" derivado de los acuerdos de Gobierno.

"En este escenario --continuó-- se nos comunica que partidas que están en los PGE gracias a que fueron prorrogados no son objeto de prórroga aún siendo parte de nuestro REF".

Dávila hizo especial hincapié en que el Gobierno de Canarias "no va a estar quieto" y que va a solicitar no sólo esta reunión urgente, sino a defender los derechos sociales, de los trabajadores y de la educación en las islas para que no siga este "atropello" y no se produzcan los 'viernes negros' de Sánchez cada semana.