Canarias pide a Torres que se implique más para conseguir plazas para menores migrantes en las CCAA

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la directora genera de Menores, Sandra Rodríguez, atienden a los medios de comunicación tras la reunión del comité interadministrativo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha instado este martes al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a que se implique más para conseguir plazas para menores migrantes en las comunidades autónomas.

"Las resoluciones de traslado de los menores nos llegan sin que la comunidad autónoma de destino tenga la plaza", ha comentado a los periodistas tras la reunión de la comisión interadministrativa sobre el traslado de los menores solicitantes de asilo, subrayando que el Ejecutivo canario no puede ser la "policía" de las comunidades autónomas.

Delgado ha solicitado que el Ministerio "trabaje con las comunidades autónomas la apertura de esas plazas y que antes de que los menores tengan una resolución de traslado se asegure que la comunidad autónoma tiene lugar donde reubicarlo".

En esa línea ha reclamado que "sería lo más conveniente que, en el ámbito de sus competencias, Política Territorial facilitara ese diálogo con las comunidades receptoras para conseguir esas plazas en la Península y aportara la financiación necesaria para su mantenimiento".

Candelaria Delgado ha pedido también al ministro que se conduzca con la misma "lealtad institucional" con la que se ha comportado el Gobierno de Canarias, y no achaque a Canarias "errores o fallos que no ha cometido".

"Si nos ponemos puristas, en lo que respecta a las nuevas llegadas, habría 521 menores que tendrían que haber salido ya de las islas y que no lo han hecho porque las delegaciones del Gobierno no están teniendo la celeridad debida en la resolución de esos expedientes", ha detallado.

A este respecto, la directora general de Infancia y Familias, Sandra Rodríguez, ha explicado que el sistema es muy garantista con respecto al derecho superior del menor "pero esas mismas garantías están alargando los procedimientos, aunque Canarias esté cumpliendo con los cinco días de plazo que tiene para enviar a los menores a la Península".

Rodríguez ha insistido en que "estos menores son personas con sus circunstancias concretas, y no folios o expedientes que se puedan resolver a golpe de clic".

Canarias mantiene la tutela de 4.389 menores migrantes no acompañados a fecha del 13 de enero de 2026 y de ellos, aún están en Canarias 3.979, el resto, aunque tutelados, ha sido trasladado a la Península con estatus de protección internacional (410).

Según los datos del Gobierno canario, de Canarias han salido, por protección internacional, 410 menores y por la vía exprés han sido reubicados en la Península 106 mientras que la disposición adicional primera --aquellos que estaban aquí cuando se declaró la contingencia-- solo 92 salidas, lo que suma un total de 608.

Aunque la reducción del número de menores en las islas es importante, aún sigue siendo preocupante la "sobreocupación" de recursos, ya que tan solo se ha aliviado porque el ritmo de llegadas no es, "ni de lejos", la de años anteriores, y porque los menores que llegan, en un 80%, son adolescentes que han ido cumpliendo la mayoría de edad, resaltan desde el Ejecutivo.

Sandra Rodríguez ha reiterado que de, los 560 expedientes enviados a la Subdelegación del Gobierno por parte de Canarias, se han producido 269 resoluciones definitivas.

CASI 300 EXPEDIENTES SIN RESOLVER

"Nos gustaría saber por qué necesitan más, si aún casi tiene 300 por resolver, aunque nosotros seguimos enviando expedientes a diario", ha indicado.

Igualmente ha recordado, sobre los menores de protección internacional, que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, como el Canarias 50, que aún los aloja en barracones.

Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

"En definitiva, se procede con los traslados a un ritmo lento porque las comunidades autónomas no tienen plazas. El Estado no ha establecido la emergencia migratoria nacional, lo que supone que las comunidades autónomas tienen que abrir plazas para acoger a los menores ciñéndose al derecho administrativo común, con sus plazos y burocracia, lo que les permite alegar que no tienen lugar para la reubicación de los menores que se les asignan", ha comentado.

Además, ha proseguido la directora general, "tampoco ha establecido la financiación de esas plazas, dado que Política Territorial, dentro de sus competencias, no está estableciendo una negociación con esas comunidades autónomas para despejar estos inconvenientes, Canarias no puede enviar a los menores a plazas inexistentes, por mucho que se empeñe el Estado en que su expediente está resuelto, hablamos de menores de edad, no de fardos".