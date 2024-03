Canarias pondrá en marcha la tarjeta digital de discapacidad y la historia clínica universal

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes la puesta en marcha, por primera vez en Canarias, de la tarjeta digital de grado de discapacidad, que estará disponible en breve y beneficiará a 137.000 personas.

En la apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha indicado que a través de una 'app' para dispositivos móviles y web, los ciudadanos podrán acreditar su discapacidad frente a cualquier institución, organismo o entidad.

"No estamos al final del camino, pero sí hemos emprendido la senda correcta", ha señalado.

Clavijo ha avanzado también que a lo largo del año comenzará a implantarse la historia clínica única digital, un único fichero con pruebas diagnósticas, consultas realizadas y recetas emitidas de cada paciente tanto de Atención Primaria como de hospitalaria, que cada médico podrá consultar para tener una "visión de conjunto" de su paciente.

"Algo que nos dijeron que era imposible y que, sin embargo, ya empieza a vislumbrarse como una realidad", ha indicado.

Ha valorado el "cambio de tendencia" en el abordaje de las listas de espera sanitarias, "sin triunfalismos, con un trabajo diario y discreto que ha ido dando pequeños frutos día a día", con un descenso de la lista de espera quirúrgica en el segundo semestre del 7,26%.

En cuanto a dependencia, ha valorado que se han ejecutado más de 1.000 revisiones de grado que estaban pendientes cuando empezó la legislatura y más de 1.600 personas han visto aumentada la cuantía de su ayuda tras la revisión normativa.

No obstante, ha reconocido que hay que ser "realistas" y "dar solución" a las más de 6.000 personas que están dadas de alta pero que no reciben prestación porque no hay empresa acreditada o administración que preste el servicio.

Sobre violencia de género, ha dicho que "es un problema estructural" debe abordarse desde todos los ámbitos.

"Mientras haya una sola mujer que se vea violentada en su hogar o no se sienta segura en la calle, la administración habrá fracasado. Mientras haya mujeres y niños que sigan viviendo en entornos violentos o pierdan la vida a manos de maridos, padres, exparejas o cualquier hombre, esta administración habrá fracasado", ha indicado.