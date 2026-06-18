Canarias pone en marcha este junio un proyecto de atención social y asesoramiento al colectivo LGTBIQA+

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el director general de Diversidad, Celso Mendoza, durante la presentación de la campaña para celebrar el día del Orgullo LGTBIQA+ - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este jueves la campaña y programa de actividades con motivo del día del Orgullo LGTBIQA+, con el lema 'En Canarias, todas las formas de querer tienen su lugar'. Entre las iniciativas, destaca el proyecto de asesoramiento y atención social ARCO-D Canarias.

"Queremos que este mes sea una muestra visible del compromiso con la igualdad, con la libertad y con el derecho de todas las personas LGTBIQA+ a vivir su orientación y su diversidad sin miedo", ha señalado la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante el acto de presentación la campaña y el programa de actividades del Gobierno.

La consejera, que estuvo acompañada por el director general de Diversidad, Celso Mendoza, explicó que en el marco de la celebración del 28 de junio se han programado acciones especiales a lo largo del mes para hacerlo "más visible", pero aseguró que "el orgullo no empieza ni termina en junio".

Durante este mes, habrá encuentros y exposiciones que se han programado tanto en Canarias como en Madrid para que "la diversidad no sea solo un mensaje, sino una realidad, acompañada por las instituciones". Ha constatado, además, cómo "Canarias es una tierra diversa, plural y abierta", por lo que el Ejecutivo trabaja "para que cada persona pueda vivir con libertad, con seguridad y con orgullo, no solo durante el mes de junio, sino durante todo el año".

Entre otras acciones la consejera ha destacado la apuesta para impulsar recursos de atención, como ARCO-D CANARIAS (ARCO de Arcoiris. D de Diversidad), que acerca profesionales del trabajo social a las personas LGTBIQ+ en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

ARCO-D CANARIAS respondería, asimismo, a un juego de palabras entre el acrónimo ARCO (Atención, Respeto, Convivencia y Oportunidades) y el arcoiris que representa al colectivo, con la D de diversidad. Como detalló el director de Diversidad, Celso Mendoza, "con este servicio se prestará asesoramiento a todo el colectivo y sus familiares". En concreto, empezará como un proyecto piloto, a partir del 28 de junio, en Tenerife, Fuerteventura, y Lanzarote, pero "el objetivo es que se vaya extendiendo al resto de islas".

El director de Diversidad del Gobierno de Canarias, Celso Mendoza, ha explicado el objetivo de la campaña de este año, que busca "resaltar" la lucha de "quienes nos anteceden, de las personas mayores", por los que hoy se tienen "los derechos que disfrutamos". "Los derechos LGTBI son derechos humanos de toda la ciudadanía en Canarias, siempre exponente de una tierra libre y diversa".

EXPOSICIONES Y MURALES

Durante estas semanas se organiza la exposición sobre los 20 años de matrimonio igualitario que viajará por todas las islas y la exposición Geografías de las resistencias LGTBIQ+ en Canarias que, como señaló la consejera, "pone en valor las luchas, las voces y las experiencias de quienes han construido esta sociedad más libre".

Además, se realizarán murales grafitis reivindicativos en lugares como Candelaria, El Paso y Puerto del Rosario. También en colaboración con el ayuntamiento de Teguise, se presentará el poemario de José Mesa; y concurso de pintura que incluye materiales y premios. Actividades sociales y culturales.

ENCUENTROS EN MADRID

Además, desde el 23 de junio al 2 de julio, la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid acogerá un programa 'Islas con Orgullo, conversaciones LGBTIQ+ con talento canario', a través del que el Gobierno pretende crear un espacio para compartir cultura, identidad y orgullo desde la mirada de Canarias.

El evento contempla para el martes 23 de junio, a las 19 horas, conversaciones sobre artes plásticas y performativas en las que participará pedro Perdomo, Saskia Rodríguez, Joaquín Artime y Davi Kabaro. Para el jueves 25 de junio se ha programado una conversación sobre literatura, también a las 19 horas, en la que participarán los autores Fabio Xosé Carreiro, Marcos Dosantos y Gabriel Garcher.

El 27 de junio la Delegación acogerá la emisión del podcast en directo de @laschicasdelvolcan, desde las 17 horas, junto con Donacio Cejas, Spyros Katopodis, Antonio Torres y Marcos Gómez.

El martes, 30 de junio, a las 19 horas, habrá diálogos sobre deporte LGBTIQ+ con Omaira Perdomo (jugadora profesional de Voleibol); Carlota Suárez (Costa Adeje Tenerife); Jorge Darias (GMadrid) y Felix Chouza (Madrid Titanes). Y el 2 de julio habrá una charla sobre música y actuación en directo con Abraham Martín (Les Arts); Felipe Rodríguez (ORCAM); Marta Berlín y Cristina Mahelo.

El evento tendrá lugar en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid en la que habrá una exposición abierta de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, desde el 23 de junio al 2 de julio.