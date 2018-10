Canarias presentará este miércoles una propuesta al Gobierno para poder gastar sus 598 millones de superávit

Publicado 23/07/2018 14:13:56 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presentará este miércoles a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, una nueva propuesta del Ejecutivo canario para poder gastar su superávit en 2019, lo que implicaría un adicional en su presupuesto de 598 millones de euros.

Se trata, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, de una propuesta "técnica" en la que Canarias no renuncia a ninguna parte de ese superávit, porque considera que lo expuesto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es "profundamente injusto".

Así, defendió que Canarias "no" está "en contra de dar más oxígeno a las comunidades" más endeudadas, pero defenfió que "lo que no puede ser es que se castigue a las regiones cumplidoras". "Lo que queremos, por supuesto, es que España pueda salir del procedimiento de déficit excesivo. Si Canarias fuera un país no estaríamos sometidos a ese procedimiento, pero rechazamos una decisión injusta con Canarias y con los fondos de los canarios", argumentó.

(Habrá ampliación)