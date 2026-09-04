Canarias se promociona en Japón como potencial hub internacional de la industria del videojuego

Archivo - Tres estudios de videojuegos en Canarias viajan a la Gamescom Asia, en Tailandia, la mayor feria del sector - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias iniciará el próximo 14 de septiembre en Kioto una nueva misión institucional y empresarial a Japón, liderada por el viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, para reforzar la internacionalización de la industria canaria del videojuego, abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas de las islas y avanzar en la atracción de inversión vinculada a los sectores tecnológico, audiovisual y digital.

La misión, organizada por Proexca en estrecha colaboración con la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos (ACADEVI) y la Asociación Regional Canaria para el Avance de los Deportes Electrónicos y Videojuegos (ARCADEV), desarrollará durante los siguientes días una amplia agenda en Kioto y Tokio que combinará encuentros institucionales, reuniones con empresas y centros tecnológicos, visitas a referentes de la industria audiovisual japonesa y acciones dirigidas a conectar a las empresas canarias con desarrolladores, editores e inversores internacionales.

La delegación estará integrada por doce empresas y entidades vinculadas al sector: Rising Pixel, Fundación Canaria CD Tenerife, Proyecto Foxter SL, ACADEVI, Quantum Box Games, UD Las Palmas, Drakhar Studio, A1M Gamesports SL, Studios Demanzon, Daimonia Project, Cherrytree Studio y ARCADEV.

Esta será la tercera ocasión consecutiva en la que Canarias participe en la 'Tokyo Game Show', una presencia que en esta edición se refuerza con una agenda ampliada y que da continuidad a una estrategia de internacionalización que ya ha permitido alcanzar hitos importantes para el sector de las islas, recoge una nota del Ejecutivo.

Esta evolución se apoya en la consolidación de un ecosistema propio y cada vez más estructurado, desde el que ya se desarrollan videojuegos para franquicias internacionales de gran alcance como Barbie, Bluey o La Patrulla Canina, al tiempo que se impulsan títulos de autor reconocidos y premiados como Luto.

El crecimiento del sector combina la implantación en Canarias de compañías internacionales con experiencia, el desarrollo de estudios con alto potencial y una cantera de talento que se nutre de los 17 centros especializados existentes en las islas.

Esta evolución se refleja también en las cifras pues Canarias ha pasado de contar con apenas dos estudios de videojuegos registrados a los 44 actuales, consolidando una industria con mayor capacidad para desarrollar proyectos, generar oportunidades y competir en mercados internacionales.

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Para Alfonso Cabello, los resultados obtenidos desde la primera misión confirman "que estar presentes allí donde se mueve la industria genera oportunidades reales para las empresas".

Así, apuntó que "en apenas tres años se ha pasado de acudir por primera vez a Japón a ampliar la presencia, incorporar a más empresas y construir relaciones que ya se han traducido en proyectos concretos".

Ahora, dijo, "queremos dar un paso más y aprovechar las sinergias que existen entre el videojuego, el audiovisual y otras industrias tecnológicas para seguir abriendo mercado a las empresas canarias y atraer nuevos proyectos a las islas".

La principal novedad de la misión de este año será precisamente la agenda que se desarrollará por primera vez en Kioto y que contempla una serie de encuentros dirigidos a conocer uno de los principales ecosistemas empresariales, tecnológicos y creativos de Japón y establecer nuevas vías de cooperación.

La representación canaria mantendrá encuentros con la Oficina de Promoción de Atracción de Empresas del Ayuntamiento de Kioto y con el Centro de Creación de Industrias de Crecimiento de la ciudad, donde conocerá su modelo de apoyo a la implantación y desarrollo de compañías y algunos de los proyectos empresariales que alberga.

La agenda contempla asimismo contactos con empresas vinculadas a sectores de alta tecnología, entre ellos el de los semiconductores, con el objetivo de conocer experiencias de interés para Canarias y explorar posibles vías de colaboración en ámbitos tecnológicos emergentes.

Esta primera parte de la misión tendrá también una importante vertiente audiovisual y creativa.

La delegación prevé visitar Toei Kyoto Studio Park/Eigamura y los estudios de Shochiku, donde conocerá espacios y localizaciones de rodaje y mantendrá encuentros con sus responsables.

En el caso de Shochiku, la agenda permitirá profundizar además en los procesos de digitalización mediante tecnología 3DCG y en la aplicación de Unreal Engine a la producción audiovisual, un ejemplo de la creciente convergencia entre el cine, los videojuegos y los nuevos entornos digitales.

Esta conexión resulta especialmente relevante para Canarias, donde el Gobierno autonómico busca aprovechar la experiencia y madurez alcanzadas por la industria audiovisual para favorecer el crecimiento de otros sectores creativos y digitales y generar nuevas oportunidades de empleo cualificado en el archipiélago.

DEL SPAIN GAME MATSURI A LA TOKYO GAME SHOW

Tras completar la agenda en Kioto, la misión continuará en Tokio, donde la delegación canaria participará el 16 de septiembre en el Spain Game Matsuri, encuentro que conecta a la industria española del videojuego con desarrolladores, editores, inversores y ejecutivos del mercado japonés.

La presencia en este foro permitirá a las empresas canarias presentar sus proyectos, mantener reuniones profesionales y generar contactos antes de incorporarse a la 'Tokyo Game Show', maximizando así las posibilidades de encontrar socios, captar financiación, avanzar en acuerdos de distribución o explorar nuevos proyectos conjuntos.

A partir del 17 de septiembre, Canarias participará por tercer año consecutivo en la 'Tokyo Game Show 2026', una de las grandes citas mundiales de la industria y un escaparate estratégico para acceder al mercado asiático.

La edición de este año tendrá además una dimensión especial, ya que, la 'Tokyo Game Show' celebra su 30 aniversario.

Durante la feria, las empresas de la delegación podrán presentar sus producciones y demos jugables, participar en encuentros B2B y establecer contacto directo con editores, inversores y compañías internacionales en busca de oportunidades de distribución, financiación y desarrollo.

UN SECTOR EN CRECIMIENTO

La tercera participación de Canarias en Japón da continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años por el Gobierno autonómico para consolidar un ecosistema propio alrededor del videojuego y favorecer tanto el crecimiento de empresas locales como la implantación de compañías internacionales.

Canarias se ha situado entre las comunidades autónomas españolas mejor valoradas por los desarrolladores de videojuegos, favorecida por elementos como el Régimen Económico y Fiscal (REF), unos costes operativos competitivos, sus infraestructuras tecnológicas y la existencia de una potente industria audiovisual con la que comparte cada vez más herramientas, profesionales y procesos de producción.

La estrategia impulsada por el Gobierno de Canarias a través de Proexca busca aprovechar estas condiciones para avanzar en la configuración del archipiélago como hub internacional de la industria del videojuego bajo el paraguas de 'Canary Island Games'.

La misión de este mes de septiembre mantiene así una doble dirección: acompañar al tejido empresarial canario en su entrada y consolidación en uno de los mercados más importantes del mundo y, al mismo tiempo, presentar Canarias ante empresas e inversores internacionales como una plataforma competitiva desde la que desarrollar nuevos proyectos para el mercado europeo, resalta el Ejecutivo.