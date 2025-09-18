Canarias promueve una cumbre migratoria en Bruselas para coordinar la gestión entre territorios y la Comisión Europea

Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo de migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) de Europa, a instancias del Gobierno de Canarias, celebra una cumbre para facilitar el diálogo entre los territorios y la Comisión Europea en materia migratoria.

Este encuentro, que se celebra el próximo miércoles, se lleva a cabo con el objetivo de ofrecer un enfoque descentralizado y adaptado a las necesidades locales de la gestión migratoria, además de servir como plataforma para la difusión de experiencias de éxito innovadoras.

La sesión reunirá a representantes de diversos niveles institucionales, como la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como a autoridades regionales y locales con experiencia en la acogida de menores migrantes, ONG, organizaciones internacionales y expertos en derechos de la infancia, educación y salud mental procedentes de regiones que afrontan o han afrontado situaciones similares.

Promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia de atención e integración de menores migrantes no acompañados en Europa sigue siendo uno de los retos más acuciantes en los flujos migratorios actuales, por lo que es fundamental compartir modelos de acogida eficaces, impulsar soluciones innovadoras y fortalecer la cooperación multinivel, recoge una nota del Gobierno.

La jornada será inaugurada por el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y se estructurará en torno a políticas y marcos jurídicos de la UE en materia de protección infantil, orientados a salvaguardar el interés superior del niño.

En este sentido, se abordarán desde los modelos de acogimiento familiar, los tipos de apoyo social, educativo y de integración; la educación y formación para la inclusión, así como salud mental y atención psicológica para menores en situación de vulnerabilidad.

Otro de los asuntos que se pondrá sobre la mesa es el desarrollo del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, ya que las regiones desempeñan un papel clave en su aplicación como responsables de la recepción, integración y gestión de los flujos migratorios en sus respectivos territorios.

PRESENTACIÓN DE LA 'GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS'

En el transcurso de esta reunión, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, presentará la 'Guía de Buenas Prácticas' para la atención de menores migrantes, un documento elaborado por el Gobierno de Canarias que nace de las aportaciones de más de 50 entidades con la finalidad de mejorar la respuesta que se ofrece a los niños y niñas que viajan solos, así como con el objetivo de ayudar a otras comunidades en su acogida.

Las regiones desempeñan un papel clave en la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, ya que son responsables de la recepción, integración y gestión de los flujos migratorios en sus respectivos territorios.

Muchos de estos territorios, especialmente los fronterizos, forman parte de la CRPM, que está constituida por 160 regiones de 25 estados miembros y no miembros de la UE, que representan más de 200 millones de habitantes.

En octubre de 2024, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya intervino en la cumbre de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas celebrada en Malta para explicar la crisis migratoria que viven las islas y la necesidad de que Bruselas actúe en la ruta Atlántica.

En marzo de este año, el grupo de trabajo de Migraciones de la CRPM aceptó la propuesta de Canarias para celebrar esta cumbre de regiones en Bruselas en el mes de septiembre.