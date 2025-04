Canarias proporcionará ayuda a empresas canarias que exporten a Estados Unidos con un plan "quirúrgico e indidualizado"

El vicepresidente regional ha advertido de los posibles efectos de los aranceles sobre el poder adquisitivo y el turismo en las islas

El Gobierno de Canarias trabajará, a partir de ahora, en la detección de "cada una de las empresas" que comercializan en la actualidad con Estados Unidos de cara a plantear medidas, a modo de acción "quirúrgica", encaminadas a ayudarles de forma "individualizada" en sus diferentes necesidades ante el posible impacto de aranceles por parte de Estados Unidos.

Así lo ha adelantado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, quien se ha reunido esta tarde, en la sede de Presidencia de Santa Cruz, con empresas con relación directa con Estados Unidos y representantes de distintos sectores, desde la Confederación Canaria de Empresarios, Cámaras de Comercio, Asinca, entre otros.

"El objetivo es detectar las empresas canarias que en la actualidad comercializan con Estados Unidos. La balanza comercial con Estados Unidos es deficitaria, 202 millones de euros de importación y 33 millones de euros de exportación, pero hay que hacer hincapié en estos 33 millones de euros, que actualmente son los datos oficiales, en donde hemos detectado que no es la cifra correcta", ha explicado el vicepresidente.

Asímismo, ha continuado, algunas de las empresas que comercializan con Estados Unidos y están reflejadas en esta balanza, en esos 33 millones de euros, "no computan como exportación y no pagan aranceles", por lo que deberían de descontarse. A ello se suman otro factor: la detección de algunas empresas que no aparecen en la balanza comercial.

"La exportación de queso desde Canarias se hace a península, y desde allí, a través de la concentración de otros productos desde otros lugares del territorio nacional, se exportan a Estados Unidos. Sin embargo, la empresa canaria es la que verá mermada su exportación en caso de producirse esa subida arancelaria", ha ejemplificado.

DETECTAR Y ATENDER DE MANERA INDIVIDUALIZADA

En definitiva, el vicepresidente regional ha incidido en la necesidad de, a partir de ahora, trabajar en la detección de "cada una" de las empresas que comercializan con Estados Unidos. De este modo, una vez se consiga, se emprendería una acción "quirúrgica", un plan de ayuda que supondría analizar sus problemáticas específicas y ayudarlas de forma individualizada, en función de cada necesidad.

Esa ruta, ha proseguido, se nutriría de los recursos y acciones que haya podido poner sobre la mesa el Gobierno de España en esta materia, así como de iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo regional: "No solo implementar, sino aprovechar, porque ya existen", ha deslizado.

Ha valorado el papel de la empresa pública Proexca, que "juega un papel fundamntal" a la hora de ayudar a las empresas a buscar "nuevos mercados". Por su parte, la Dirección General de Economía del Gobierno regional se "empeñará" en ofrecer ayuda "quirúrgica y determinante".

En relación a los empresarios, Domínguez ha expresado que le han transmitido "preocupación" ante la "incertudumbre" que les genera la actual situación geopolítica. "Ven que su stock se incrementan, que sus clientes no consumen porque no saben qué sucederá con el incremento de precios y, por lo tanto, aunque no se haya producido esa subida arancelaria, algunas de nuestras empresas se están viendo afectadas".

"Nuestro deseo es que hayan acuerdos, que de una vez por todas se aclare la situación, que esa parálisis de subida arancelaria, por parte de Trump, no se produzca y que Europa, España, Canarias con Estados Unidos, siga manteniendo la relación que hasta el momento ha mantenido, comercialmente hablando", ha añadido.

EFECTOS EN LAS ISLAS: TURISMO Y PODER ADQUISITIVO

Domínguez ha explicado que la mirada no solo debería de estar en las exportaciones directas, sino también en la afección que los aranceles podrán tener en el consumo interior, en el poder adquisitivo en las islas, con la subida de los precios de los productos, es decir, la inflación.

"La inflación puede ser una de las peores consecuencias que pueda tener para Canarias esta situación. ¿Por qué? Porque Canarias depende en su mayoría de la importación, importamos el 98% de insumos, importamos la mayor parte de los productos que consumimos y luego, por otro lado, esa inflación puede afectar a nuestra principal fuente de ingresos, que es la exportación de servicios, en este caso el turismo", ha asegurado.

De este modo, ha advertido, si la pérdida de poder adquisitivo en los países emisores se produjese, por "esa subida de la inflación, quizás "el turismo empiece a notar esa afección de manera directa y negativa".