Archivo - Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las islas Canarias han recibido 12,9 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y octubre, lo que supone un 0,4% menos con respecto al mismo periodo de 2025.

Por tipo de compañía, 8,1 millones de personas utilizaron 'low cost' (+2,1%) y 4,78 millones tradicionales (-4,4%), según los datos publicados este miércoles por Turespaña.

Sólo en octubre, Canarias recibió 1,4 millones de pasajeros internacionales, lo que representa un crecimiento del 1,2% respecto al mismo mes del año pasado, de los que 878.099 usaron compañías de bajo coste (+2,5%) y 527.256 aerolíneas tradicionales (-1%)

Por su parte, el conjunto de España ha recibido 101,6 millones de pasajeros aéreos internacionales hasta octubre, lo que supone un 5,1% más, es decir, 4,9 millones de llegadas adicionales. En octubre, la cifra creció un 4,3% interanual, hasta los 10,8 millones de viajeros extranjeros por vía aérea.

El 86,3% del flujo total de pasajeros del país provino de Europa, lo que representó un crecimiento del 4,1% frente a octubre de 2025. Desde América llegó el 5,7%, con un alza del 4,8%, mientras que los viajeros procedentes de Asia aumentaron un 1,7%.

El flujo de pasajeros desde Reino Unido, Alemania e Italia creció en el décimo mes de 2026, en tanto que desde Francia y Países Bajos se anotaron retrocesos. Nuevamente, destacó la importante subida interanual de Polonia. Por otro lado, Estados Unidos registra un leve aumento.

En la diversificación de mercados --capítulo 'resto de países'-- resaltaron los incrementos de llegadas de pasajeros internacionales desde China, Japón y Canadá. Los principales países Iberoamericanos, excepto Colombia, crecieron, destacando México y Brasil.

MERCADOS TRADICIONALES: RETROCESO DE BRITÁNICOS EN BALEARES

Entre los mercados tradicionales, desde Reino Unido llegaron alrededor de 2,3 millones de pasajeros internacionales, con un incremento interanual del 3,9%. Turespaña ha resaltado el dinamismo de la Comunidad de Madrid (14,9%) reforzando su posición, y la Comunidad Valenciana y Cataluña, con crecimientos superiores al 7%, frente al retroceso experimentado por Baleares que constituye el principal foco de disminución en términos absolutos, con 8.360 pasajeros menos.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros en octubre (14,2% del total), con un ascenso del 2,9%. Baleares fue el principal destino concentrando el 42% de los pasajeros, cuyo volumen prácticamente triplicó el de Cataluña y Canarias, que ocuparon la segunda y tercera posición. Entre las tres comunidades sumaron más del 70% de los pasajeros alemanes que llegan a España.

Desde Italia llegaron 1,06 millones de pasajeros, lo que supuso el 9,9% del flujo recibido en octubre, con un crecimiento interanual del 8,2%, que benefició --con notables incrementos-- a Andalucía y la Comunidad Valenciana. Este mes resaltó el importante crecimiento del País Vasco, del 50%. Cataluña y la Comunidad de Madrid lideraron el mercado italiano, con una distribución equilibrada entre ambas comunidades, con cuotas de mercado del 28,6% y 27,5% respectivamente.

Además, Francia emitió 6,9% del total de pasajeros, mostrando un descenso del 3,4%. El comportamiento territorial fue asimétrico, mientras Andalucía, Canarias y varios destinos del norte registraron incrementos, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid presentaron retrocesos.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,7% del total y experimentaron una leve disminución del -0,3% en octubre, en gran medida por el descenso en Baleares, Cataluña y el País Vasco. Las principales receptoras fueron la Comunidad Valenciana y Andalucía aglutinando el 42,3% de las llegadas y amortiguando el retroceso total con sendos incrementos.

CRECIMIENTOS EN TODAS LAS COMUNIDADES

En octubre, las seis principales comunidades autónomas acapararon el 97% del total de llegadas y también registraron aumentos. La C. Valenciana se anotó el aumento interanual más intenso con un 9,6% y, Cataluña, el más suave con un 0,9%. Los principales motores del crecimiento fueron la Madrid. Andalucía y la C. Valenciana con más 100.000 pasajeros adicionales respectivamente este mes. En el epígrafe 'Resto de comunidades', el País Vasco destacó por su dinamismo con un crecimiento del 21,8%.

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabezó la lista en octubre, recibiendo 2,3 millones de pasajeros, un 4,8% de crecimiento interanual. El aeropuerto de Barcelona se situó en segundo lugar, con 1,9 millones de pasajeros, un 2,1% más. Interanualmente, el aeropuerto que más creció fue el de Sevilla, con un aumento del 15,3%.