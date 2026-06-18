Canarias recibió 6,8 millones de pasajeros aéreos internacionales hasta mayo, un 0,4% menos que en 2025

Archivo - Pasajeros en la zona de facturación de la Terminal 4 del aeropuerto en el día que se inaugura la nueva Terminal de Autobuses de la T4 en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, a 14 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las islas Canarias recibieron unos 6,8 millones de pasajeros internacionales en los cinco primeros meses del año, lo que supone un descenso del 0,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Mientras, sólo en mayo llegaron al archipiélago un total de 1,07 millones de pasajeros, un 0,7% menos, según datos publicados este jueves por Turespaña.

En el conjunto de España hubo cerca de 43,5 millones de pasajeros internacionales hasta mayo (+5,3%) y durante el quinto mes llegaron 11,1 millones de pasajeros, un 5,8% más, la mayoría provenientes de Europa casi un 87%, un 6,5% por encima del mes de mayo del año 2025.

Desde América llegó el 8,6%, con un incremento del 7,6%. Un mes más, Asia, que representa el 1,9% del total de pasajeros, experimenta un retroceso, en esta ocasión del -17,1%.

En mayo, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados. Destacó, otro mes más, la subida interanual de Polonia y Bélgica y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados destacan por el incremento de llegadas China, Corea del Sur y Japón. Los países iberoamericanos registraron todos incrementos, destacando Brasil. Las llegadas de países del Golfo Pérsico e Israel retrocedieron arrastrados, como ya sucedió en abril, por el conflicto bélico en Oriente Medio.

REINO UNIDO SIGUE CRECIENDO

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,9% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 5,5%.

Baleares fue su principal destino, con una cuota del 24,9% del total, y un avance del 4,8%, siguiéndole Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana con cuotas inferiores al 20%. La Comunidad Valenciana y Cataluña destacaron por recibir más de 35.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros (13,6% del total) con un aumento del 4,4%, debido en gran medida al notable aumento en Baleares con más de 38.000 pasajeros adicionales. Este mercado lidera los viajes en compañías tradicionales aglutinando el 45,6% de los pasajeros de esta modalidad, registrando una subida del 7,7%.

Desde Italia llegó el 9,6% del flujo de pasajeros recibido en mayo (poco más de un millón de pasajeros), registrando un crecimiento interanual del 8,2% que benefició a muchas comunidades, destacando la Comunidad Valenciana con más de 29.000 pasajeros adicionales. Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid aglutinando el 54,6% de las llegadas.

Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 2% en mayo. La Comunidad de Madrid de Madrid acaparó el 22,4% de las llegadas totales, y Cataluña el 22,3% del flujo, aumentando un 0,7% la primera y retrocediendo la segunda, un -4,1%. Destacaron los incrementos interanuales superiores al 10% de Andalucía, el País Vasco y Canarias.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,7% del total en mayo, y experimentaron un incremento del 2,4% en mayo, debido en gran medida al avance en la Comunidad Valenciana del 11,1%.

CRECEN ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA

En mayo, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97,1% del total de llegadas, registrando todas aumentos menos Canarias. Andalucía y Comunidad Valenciana registraron notables subidas de dos dígitos.

Cataluña es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 21% de las llegadas, siguiéndole la Comunidad de Madrid y Baleares con cuotas del 20,7% y 19,6% respectivamente.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 2,3 millones de pasajeros, un 4,7% más. Y el que más aumento interanual registro es el de Sevilla, con un incremento del 17,7%.