Canarias recibirá en 2026 la cifra récord de 7.101 millones en entregas a cuenta, un 7,1% más

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla una revisión al alza de las entregas a cuenta (EECC) que recibirán en el ejercicio 2026 con un total de 157.730 millones, por lo que se bate un nuevo récord en los recursos que reciben los territorios, y que en el caso de Canarias asciende a 7.101 millones, un 7,1% más.

Esta cantidad ha sido anunciada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que evidencia, a juicio del Gobierno, el "compromiso" del Ejecutivo con las comunidades autónomas, que son las encargadas de garantizar a la ciudadanía el despliegue de las políticas sociales y de acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia.

A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada comunidad de manera individualizada, hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024.

Uniendo ambas cifras, las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla percibirán 170.300 millones de euros en recursos del sistema de financiación, lo que en caso de Canarias eleva la cifra final a 8.171 millones de euros, es decir, un 8,7% más que en el anterior ejercicio.

María Jesús Montero también ha comunicado a las comunidades el margen fiscal del que dispondrán gracias a la senda de déficit planteada en su subsector para el periodo 2026-2028, un plan por el que su objetivo de déficit para los próximos tres años será del -0,1%, lo que significa, para el Ejecutivo, que "no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos".

Esto permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio.

El beneficio de esta senda para Canarias será de 64,2 millones en 2026, que la autonomía podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población.

En 2027 el margen fiscal subirá a los 66,8 millones, y en 2028 alcanzará los 69,5 millones.

En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 200,5 millones de euros extra que podrá destinar al Estado del Bienestar.

Según el Gobierno central, estas medidas "son coherentes con el apoyo constante" a las Comunidades Autónomas.

Así, subraya que durante la peor pandemia en un siglo, el Ejecutivo mantuvo "inalterables" las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación o la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19 y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación.