Canarias recibirá 237 millones de euros más para dependencia tras el decreto-ley aprobado el pasado martes

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Fernando Sánchez - Europa Press

Andalucía, Madrid y Cataluña, las que más dinero recibirán para dependencia en 2027: 1.275,5; 887,4 y 794,7 millones respectivamente

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, tras aprobar el real decreto ley con una inyección de 6.200 millones de euros extra en dependencia en dos años, va a duplicar el dinero que transfiere a los gobiernos autonómicos para financiar el nivel mínimo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta medida beneficiará a 1.720.103 personas, según la última cifra publicada por el IMSERSO.

Los efectos de este real decreto ley, aprobado el martes en el Consejo de Ministros y publicado el miércoles en el BOE, entran en vigor de forma inmediata.

Asimismo, a partir del 1 de julio de este año, el Gobierno empezará a transferir a los gobiernos autonómicos las nuevas cuantías, que han aumentado un 128% por cada persona en grado III (gran dependencia), un 100% por cada persona en grado II (dependencia severa) y un 18% por cada persona en grado I (dependencia moderada).

En el caso de las Islas Canarias, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en las islas hay 73.850 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 237 millones de euros más (236.603.016 euros) al Gobierno de Canarias entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

Eso quiere decir que esta cantidad sirve para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuiría a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebrará el próximo lunes, 29 de junio.

Desglosando por años el incremento estimado para el nivel mínimo, el Gobierno de Canarias recibirá 79 millones de euros más en 2026 (78.867.672 euros), y 158 millones de euros más en 2027 (157.735.344 euros). En total, la aportación estatal a la dependencia canaria será de más de 228 millones de euros en 2026 (228.560.808 euros), y de más de 307 millones de euros en 2027 (307.428.480 euros).

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Según las proyecciones económicas del Ministerio, Andalucía se sitúa como la región que recibirá una mayor inyección de fondos, alcanzando los 1.275,5 millones de euros en 2027, lo que se traduce en un incremento de 635,8 millones respecto al modelo anterior. Le siguen la Comunidad de Madrid, que percibirá un total de 887,4 millones (+453,3 millones), y Cataluña, con 794,7 millones, tras sumar una partida extra de 378,2 millones de euros.

A continuación figuran la Comunidad Valenciana, que dispondrá de 694,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 356,7 millones. Por su parte, Castilla y León percibirá 459,7 millones (227,3 millones adicionales) y Galicia alcanzará los 360,9 millones, sumando 180,3 millones extra para su sistema de atención.

Un volumen similar de fondos irán destinados a Castilla-La Mancha y Canarias, que verán reforzados sus presupuestos en 2027 con 314,1 millones y 307,4 millones, respectivamente, por lo que ambas recibirán 157,7 millones de euros.

El País Vasco recibirá 247,1 millones de euros (con un alza de 119,4 millones); Aragón, 193,6 millones (+97,2 millones); y la Región de Murcia, 193,5 millones (97,2 millones más).

Con 150 millones se encuentran Extremadura, que contará con 149,9 millones (sumando 76,1 millones de incremento); Baleares, con 116 millones (+56,2 millones); y Asturias, que dispondrá de 109,8 millones, tras registrar un aumento de 52,5 millones de euros.

Finalmente, Cantabria ingresará un total de 73,1 millones de euros (36,8 millones adicionales); la Comunidad Foral de Navarra, 53,4 millones (+25,3 millones); y, por último, La Rioja, que alcanzará los 33,5 millones anuales en 2027, lo que le supondrá un extra de 16,5 millones de euros para su sistema de dependencia.