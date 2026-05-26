Canarias reclama al Gobierno garantías sobre la continuidad de la ruta marítima con Cádiz

Archivo - La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Transportes de Canarias ha reclamado formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantías sobre la continuidad de la ruta marítima que une el archipiélago con Cádiz.

En un comunicado, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha señalado que, en concreto, ha solicitado información sobre el estado de la licitación del nuevo contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) de la ruta estratégica Cádiz-Canarias, cuyo contrato actual finaliza el próximo 30 de junio.

Al respecto, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha remitido un escrito al Estado en el que traslada la importancia de garantizar la continuidad de una conexión considerada estratégica para la conectividad, el abastecimiento y la actividad económica del Archipiélago.

En el documento, recuerda que "esta línea marítima conecta actualmente Cádiz con los puertos de Puerto del Rosario, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, desempeñando un papel clave en el transporte de mercancías y pasajeros entre Canarias y la Península".

También ha pedido conocer la fase de tramitación del expediente del nuevo contrato para el periodo julio de 2026-diciembre de 2028, así como el calendario previsto para su adjudicación y entrada en vigor.

En esta línea, la solicitud también ha reclamado información sobre las medidas previstas para asegurar la prestación del servicio marítimo regular a partir del 1 de julio, en caso de que el nuevo contrato no estuviera formalizado antes de esa fecha, con especial atención al mantenimiento de las conexiones actuales con todas las islas incluidas en la OSP.

Fernández ha insistido, además, en "la relevancia de preservar una conectividad marítima suficiente y estable para Canarias, dada su condición de Región Ultraperiférica y su dependencia estructural del transporte marítimo y aéreo para garantizar la cohesión territorial y el desarrollo económico del Archipiélago".

De igual modo, ha resaltado que "en un contexto de incremento de los precios del combustible, donde la conectividad se ha convertido en una necesidad esencial, resulta fundamental impulsar nuevas medidas sin dejar de lado las ya existentes, ya que eso situaría a Canarias en un escenario de mayor debilidad en un contexto político cada vez más complejo".

Para concluir, la directora general de Transportes y Movilidad ha trasladado también su disposición a colaborar con el Estado para asegurar la continuidad de este servicio estratégico para Canarias.