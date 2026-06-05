Canarias reclama una representación específica de las islas en la futura planificación estatal de movilidad sostenible

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha reclamado este viernes al Estado una representación específica de los territorios insulares en la Comisión Técnica que se encargará de elaborar el anteproyecto del Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS).

En una nota, el Ejecutivo canario fija como "imprescindible" que la futura comisión incorpore mecanismos que garanticen la participación efectiva de Canarias y de los territorios con singularidades estructurales, teniendo en cuenta las particularidades derivadas de la condición archipielágica y ultraperiférica del Archipiélago.

La directora general de Transportes, María Fernández, ha explicado que el DOMOS está llamado a convertirse en el "marco de referencia" para la planificación y gestión sostenible del transporte y la movilidad en todo el territorio nacional, con incidencia directa sobre la política estatal de ayudas, la planificación de grandes infraestructuras y los procesos de descarbonización. De este modo, subraya, las necesidades específicas de los territorios insulares "no pueden abordarse con los mismos parámetros que los territorios continentales".

SINGULARIDADES CANARIAS

Entre las observaciones presentadas, la Dirección General solicita que la futura orden contemple una representación diferenciada para las comunidades autónomas insulares y ultraperiféricas dentro de la comisión técnica, garantizando que dicha representación recaiga en perfiles técnicos especializados en la materia.

Asimismo, el documento pone el foco en las singularidades institucionales de Canarias, recordando que los cabildos insulares ejercen competencias propias en materia de programación, planificación y coordinación del transporte. En este sentido, se plantea que la participación canaria en la comisión tenga en cuenta esta realidad administrativa, incorporando la perspectiva de los cabildos insulares en el proceso de elaboración del DOMOS.

El Gobierno de Canarias también propone que la futura orden establezca mecanismos de consulta específica para los territorios insulares y ultraperiféricos antes de adoptar acuerdos relacionados con grandes infraestructuras de transporte, incentivos tecnológicos o sistemas de indicadores que afecten a su conectividad y accesibilidad.

MAYOR TRANSPARENCIA

Las observaciones trasladadas al Ministerio reclaman más transparencia en el funcionamiento de la comisión técnica, defendiendo que el índice de contenidos del DOMOS pueda debatirse previamente por todos sus miembros y que las aportaciones realizadas por las distintas administraciones queden recogidas y motivadas formalmente.

"Desde la Dirección General de Transportes y Movilidad consideramos igualmente necesario que el régimen de funcionamiento de la comisión garantice el acceso igualitario a la documentación de trabajo, permita la aportación de información y datos propios por parte de las administraciones participantes y contemple la posibilidad de incorporar expertos especializados en movilidad sostenible cuando se requiera", ha añadido.

El Gobierno regional ha reafirmado su voluntad de colaborar en la elaboración del Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible, defendiendo que las políticas estatales de movilidad incorporen de forma efectiva la diversidad territorial y las necesidades específicas de territorios insulares y ultraperiféricos.