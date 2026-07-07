Canarias reconoce 22.850 prestaciones de dependencia hasta junio

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha reconocido 22.850 prestaciones de dependencia hasta junio, lo que eleva a 54.584 las concedidas en la legislatura actual, frente a las 20.073 que se realizaron en el anterior mandato, según ha indicado el viceconsejero regional de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez.

En una rueda de prensa en la que han hecho balance de la gestión realizada y de los retos que afronta el sistema, Candil ha subrayado que Canarias "ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura", atribuyendo esta evolución a la "reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia y el incremento" de los recursos destinados a la atención de las personas en situación de dependencia.

Uno de los principales indicadores de esta evolución, apuntó, "es la reducción de los tiempos de tramitación", indicando que la entrada en vigor del nuevo decreto ha permitido pasar de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026, lo que supone una reducción de 468 días, según ha informado la Consejería regional de Bienestar Social en nota de prensa.

De todas formas, la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, ha indicado que el "tiempo real" de resolución de los expedientes se sitúa actualmente en 105 días, si bien este dato "todavía no aparece reflejado en las estadísticas del Imserso, que calculan la media anual".

Añadió que el "avance que se ha logrado es evidente" en cuanto a las resoluciones de grado, resoluciones de PIA, las prestaciones y las personas incorporadas al sistema, apuntando que una muestra de ello es que "la nómina mensual destinada a dependencia se ha triplicado durante la legislatura, pasando de 7 millones de euros en julio de 2023 a 18 millones en junio de 2026".

Por otro lado, Canarias ha impulsado "por primera vez, tras 18 años de vigencia de la Ley de Dependencia, la prestación económica de asistente personal", de la que ya se benefician 498 personas.

Sin bien, la directora general de Dependencia expuso que la Comunidad Autónoma de Canarias "asume actualmente el 78% del coste del sistema, mientras que el Estado financia el 22%, porcentaje que continúa por debajo del 50% previsto en la Ley de Dependencia".

A ello, agregó, se suma la actualización de los convenios de dependencia suscritos con los cabildos, que incorporan una financiación de 1.132 millones de euros durante cuatro años y actualizan por primera vez el precio de las plazas a valores de mercado.

NUEVO DESAFÍO

Sin embargo, ha reconocido que el incremento de resoluciones "ha traído consigo un nuevo desafío: ampliar la capacidad del sistema para atender a todas" las personas con derecho reconocido. Para lo que ha apuntado que el Gobierno de Canarias ha impulsado distintas medidas dirigidas a incrementar la oferta de servicios y profesionales.

Respecto a estas medidas se encuentra la acreditación de 39 profesionales autónomos, tales como logopedas, psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, para prestar servicios de promoción de la autonomía personal, o 18 autónomos para el servicio de ayuda a domicilio.

También de forma paralela se trabaja en la modificación del decreto de acreditación de centros y servicios para simplificar los procedimientos administrativos, y otra de las mejoras implementadas corresponde a la teleasistencia.

En este sentido, desde la puesta en funcionamiento del nuevo contrato, en octubre de 2025, el número de usuarios ha pasado de 4.200 a 15.000 personas, mientras que el nuevo servicio de ayuda a domicilio, iniciado en mayo, ya ha incorporado a 623 personas en La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

Este crecimiento de derechos de las personas, afirmó, "hace necesario ampliar tanto los recursos como los profesionales disponibles". Actualmente existen 349 empresas y entidades acreditadas, de las que 131 se han incorporado desde 2023, al tiempo que la Viceconsejería y la Dirección General han iniciado procedimientos específicos para evaluar la calidad de los servicios e intensificar las labores de inspección.

"IMPORTANTE RETO DEMOGRÁFICO"

Finalmente el viceconsejero Francis Candil ha expuesto que Canarias "afronta un importante reto demográfico", en relación a la población mayor de 80 años que pasará de 101.000 personas en 2024 a más de 137.000 en 2032, lo que ha admitido "obligará a seguir reforzando el sistema de atención a la dependencia".

En este sentido, desde el Gobierno de Canarias se prepara el tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que prevé la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas residenciales y de centros de día durante el periodo 2026-2032.

De todas formas, Candil ha resaltado que el futuro del sistema "no pasa únicamente por construir nuevas plazas", ya que ha incidido en la necesidad de "potenciar ante todo los servicios que favorezcan la autonomía personal y la permanencia de las personas mayores en sus propios domicilios y en su entorno social", señalando a la teleasistencia y la atención domiciliaria especializada como "pilares" del nuevo modelo.

Por último, la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, ha rechazado que Canarias "mantenga servicios de dependencia con financiación inferior a otras comunidades autónomas", apuntando que el archipiélago "ocupa la tercera posición en financiación del servicio de ayuda a domicilio y del servicio de promoción de la autonomía personal, la sexta en centros de día y la séptima en atención residencial".

En cuanto a la aplicación de la Ley ELA, Ramírez ha asegurado que Canarias "ya ha incorporado el reconocimiento del Grado 3+ en su normativa autonómica", indicando que actualmente hay "29 solicitudes registradas".

Sin embargo, ha afirmado, que "ninguna ha podido resolverse porque la normativa estatal exige que el usuario presente previamente el contrato y la facturación del servicio o del asistente personal, lo que está ralentizando la resolución en positivo" de los expedientes.