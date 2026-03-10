Canarias registra un invierno con un carácter normal aunque llovió un 122% más de lo habitual

Archivo - Varios coches circulan bajo la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias (España), a 4 de febrero de 2021. Canarias recibió este miércoles una profunda vaguada atlántica que provocará un aumento considerable de la inestabilidad atmosféri - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado un invierno climatológico (del 1 de diciembre al 28 de febrero) que ha tenido un carácter normal aunque húmedo al registrar unas lluvias que han estado un 122% por encima de lo habitual.

Así lo ha dicho este martes el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez, durante una rueda de prensa para presentar el balance climático del invierno y la predicción estacional para la primavera en el archipiélago.

En cuanto a las temperaturas, el invierno ha tenido una media de 15,4ºC, un valor calificado de normal pero con una ligera anomalía de +0,2ºC que lo convierte en 22º invierno más cálido del periodo de referencia 1991-2020.

Por provincias, en Las Palmas la temperatura media ha sido de 16,6ºC (+0,1ºC respecto a lo esperado) y en Santa Cruz de Tenerife ha estado en 13,9ºC (+0,2ºC).

Por meses, en Canarias diciembre ha tenido un carácter muy frío con una media de 15,7ºC, lo que supone -0,7ºC por debajo de lo habitual; enero ha sido frío con 14,5ºC (-0,3ºC); y febrero muy cálido con 16,5ºC (+1,6ºC).

HUBO UN 122% MÁS DE LLUVIAS

Respecto a las precipitaciones, el invierno ha tenido un carácter húmedo y, en promedio, ha llovido 159 mm en todo el archipiélago, dato que está un 122% por encima de lo normal y que es el 23º más húmedo.

Aquí, en Las Palmas las lluvias fueron de 134,3 mm, un 155% más de lo habitual; y en Santa Cruz de Tenerife fue de 168 mm, un 105% más.

En el desglose por meses, diciembre fue húmedo en Canarias con 75,3 mm, un 133% más de lo habitual; enero fue húmedo con 67,2 mm (+186%); y febrero fue seco con 16,5 mm (+44%).

Sobre las borrascas de impacto que han pasado por el archipiélago, durante este invierno han sido Bram, Emilia y Francis en diciembre; Francis e Ingrid en enero; y ninguna en febrero.

UNA PRIMAVERA CÁLIDA Y SECA

Finalmente, sobre a la próxima primavera, Suárez expuso que lo más probable es que sean unos meses de abril, mayo y seco que sean cálidos y secos.

De esta manera, hay un 50% de opciones de que sea cálido, un 30% de que sea normal y un 20% de que sea frío; y un 25% de opciones de que sea húmedo, un 35% de que de sea normal en cuanto a lluvias y un 40% de que sea una primavera seca.