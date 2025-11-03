Canarias registra la llegada de 14.099 inmigrantes hasta noviembre, un 58,6% menos

Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La llegada de migrantes de forma irregular a Canarias se ha desplomado un 58,6% en los diez primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta quedarse en un total de 14.099 personas, según se desprende del informe sobre inmigración irregular publicado este lunes por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press.

A nivel nacional han llegado 30.263 migrantes, lo que supone un 35,8% menos de las entradas que se produjeron hasta noviembre en 2024 mientras se ha registrado un aumento del 66% de las llegadas a Baleares.

El informe revela también que, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, por vía marítima han llegado este año 27.001 migrantes, un 39,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, 44.860 llegadas, y lo han hecho en 1.066 embarcaciones, 298 menos que el año anterior.

Respecto a Canarias este año han llegado a bordo de 231 embarcaciones, un 54,3% menos que en 2024, con 506.

Mientras, por vía marítima han arribado 12.873 migrantes a la Península (6.593) y Baleares (6.280), lo que supone un 20% más que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 10.729. En este caso han llegado en 825 embarcaciones, 19 menos que las del año pasado.

Respecto a los que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 352 menos de los que entraron de forma irregular hasta noviembre del año pasado, lo que supone el 5,06% menos. Han arribado en 483 embarcaciones, 134 menos que en 2024.

Mientras, a Baleares han arribado 2.496 migrantes más que en el mismo periodo del 2024, lo que equivale a un 66% más, a bordo de 342 embarcaciones, 115 más que en 2024.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 3.262 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 41,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

Así, a la primera han arribado 2.994 migrantes, 757 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 268, 196 más que en 2024.

Por vía marítima han arribado cuatro migrantes de forma irregular a Ceuta, frente a los 23 del año pasado y 25 a Melilla, frente a los 21 del mismo periodo de 2024 (un 19% más).