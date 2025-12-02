Canarias registra el mejor año de construcción de vivienda desde 2009 y podría superar las 5.000 en 2025

El consejero Pablo Rodríguez durante el I Congreso de Vivienda de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tendencia actual de construcción de vivienda en Canarias ha situado al presente 2025 como el mejor año en la materia desde el pasado 2009 pudiendo superar las 5.000, según se ha puesto este martes de manifiesto durante la presentación del informe de coyuntura del Observatorio Canario de la Vivienda que ha tenido lugar en el marco del I Congreso de Vivienda de Canarias.

De esta manera, el director gerente de Visocan, Javier Terán, y el director de Inversión y Estrategia de Visocan y responsable de Obvia, Miguel Lozano, quienes han ofrecido una visión actualizada sobre la evolución y tendencias del mercado residencial en las islas.

Los mismos han confirmado que la Comunidad Autónoma muestra una recuperación sostenida que podría consolidarse en 2025, convirtiéndolo en el mejor ejercicio desde 2009.

"Estamos muy satisfechos de poder presentar hoy los resultados de los primeros estudios desarrollados desde el inicio de este proyecto, que emprendimos en diciembre del año pasado a petición de la Consejería de Vivienda, para obtener datos clave que permitan al Ejecutivo canario llevar una estrategia definida para continuar desarrollando medidas que den respuesta a la emergencia habitacional", ha dicho Terán.

Mientras, Lozano ha insistido en que este informe se presenta en "un momento complejo para el mercado residencial, marcado por un fuerte crecimiento poblacional y un aumento sin precedentes del número de hogares, especialmente tras la pandemia".

Aquí, comentó que este incremento de la demanda, sumado a una oferta limitada debido a la baja construcción posterior a la crisis financiera, ha generado un estrés notable en el mercado y una presión al alza sobre los precios.

"Sin embargo --matizó--, también estamos observando tendencias muy positivas: desde 2017 hay una clara tendencia al alza en la construcción de vivienda y, si se confirma el ritmo actual, Canarias podría superar en 2025 el volumen de obra nueva alcanzado en 2009, superando las 5.000 viviendas anuales".

Lozano incidió también en que este avance "es reflejo de las medidas normativas impulsadas por el Ejecutivo canario es fundamental para corregir desequilibrios y responder a una sociedad que necesita soluciones y motivos para la esperanza".

SEGUNDA JORNADA DEL I CONGRESO CANARIO DE LA VIVIENDA

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha hecho especial hincapié en la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión entre todas las partes implicadas para avanzar en una respuesta colectiva a la emergencia habitacional que vive el Archipiélago.

Rodríguez ha destacado además el esfuerzo inversor de la legislatura, que supera los 300 millones de euros destinados a incrementar el parque público de vivienda.

"Estamos impulsando nueva vivienda protegida y, al mismo tiempo, movilizando la que ya existe: transformando locales, edificios o suelos con otros usos para convertirlos en hogares y, además queremos facilitar la incorporación de viviendas vacías al mercado a través de la Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible, que anunciamos ayer", ha señalado.

ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO

Además, este martes se ha celebrado la conferencia 'Análisis, evolución y tendencias del mercado de la vivienda en España', impartida por María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Matos ha explicado que "el cambio más significativo del mercado residencial es el nuevo perfil de demandante, personas solventes y con gran capacidad económica, consecuencia directa del encarecimiento continuado de la vivienda".

"En torno al 28% de personas que acceden hoy al mercado son compradores extranjeros, muchos de ellos con un claro enfoque inversor", dijo para añadir que no obstante, "en el 80% de los casos se busca una vivienda habitual".

"El comprador tipo tiene alrededor de 41 años, tanto hombres como mujeres, y destaca por su elevado nivel adquisitivo, imprescindible para afrontar los precios actuales", ha detallado.

Sobre la situación en Canarias, Matos ha apuntado que "tanto en compraventa como en alquiler estamos en máximos históricos. Nunca antes los canarios se habían enfrentado a precios tan altos, lo que sitúa la accesibilidad en riesgo". Asimismo, ha señalado que la compraventa registra incrementos del 20%, mientras que el alquiler crece en torno al 8%.