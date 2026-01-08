Canarias registra un mes de diciembre muy frío y húmedo

Nevada en el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Canarias registró un mes de diciembre muy frío y húmedo con una media de 15,7ºC y una anomalía térmica de -0,7ºC, según recoge el avance climatológico de la Aemet, que sitúa este diciembre como el vigésimoprimero más frío desde 1961.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas se contabilizó una media de 75,3 litros por metro cuadrado, el 133% del valor esperado, situándolo también como el vigésimoprimero más húmedo desde 1961.

La temperatura más baja se registró en la estación de Izaña (Tenerife), con 2,9ºC.

El comienzo del mes estuvo dominado por una situación anticiclónica que indujo flujo de componente norte sobre el archipiélago, manteniendo las temperaturas ligeramente por debajo de la media de referencia, hasta el día 6.

A partir del día 10 se registró el paso del frente en frontólisis de la borrasca 'Bram', con vaguada en altura al este de las islas, lo que hizo descender las temperaturas, que se acentuaron durante los días 12 y 13 debido a la llegada del frente asociado a la borrasca 'Emilia', que afectó a todas las islas, dejando precipitaciones persistentes generalizadas, chubascos tormentosos y granizo, así como nevadas en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria y vientos fuertes.

Este episodio frío, que se extendió entre los días 11 al 14, registró una anomalía negativa de -4,4 ºC durante el día 13.

A partir del día 15 se instaló una situación anticiclónica hasta el acercamiento de la borrasca Francis a partir del día 30.