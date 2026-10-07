Canarias registra el septiembre más cálido de la serie histórica con una media de 24,4ºC

Archivo - Mujer abanicandose en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias registró un mes de septiembre extremadamente cálido con una media de 24,4ºC, lo que supone una anomalía térmica de +2,6ºC y le confiere el carácter de septiembre más cálido desde que hay registros históricos (1961), según recoge el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las precipitaciones acumuladas se registró una media de 4,3 litros por metro cuadrado, el 69% del valor esperado, por lo que septiembre presentó un carácter pluviométrico normal, el trigésimo más seco desde 1961.

Las únicas estaciones que no registraron ninguna noche tropical fueron las de Izaña, Parador del Teide y Roque de Los Muchachos (La Palma), seguidas por El Corral de los Juncos (Gran Canaria), que sólo registró una noche tropical.

Al menos 22 estaciones meteorológicas automáticas de la Aemet alcanzaron temperaturas mínimas iguales o mayores a 20ºC todos los días del mes, situadas en Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, mitad sur y algunas zonas del norte de Gran Canaria (Agaete, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria) y en El Hierro.

En general el mes se caracterizó por una sucesión de episodios cálidos, separados por intervalos de pocos días en los que los máximos descensos de la temperatura media coincidieron con valores próximos a la media de referencia, es decir, la temperatura media se mantuvo todo el mes en valores por encima de la media de referencia con sólo algunos días en los que descendió hasta valores próximos.

El primer episodio cálido del mes se extendió entre los días 1 y 9 con presencia de bajas térmicas en la costa continental y aproximación en altura de la dorsal africana mientras que los alisios mantuvieron un intensidad moderada, con algunas rachas fuertes, salvo entre los días 4 y 5, en los que el desplazamiento hacia el norte del anticiclón atlántico provocó una disminución del gradiente de presión en las zonas próximas al archipiélago.

La presencia de calima fue constante durante todo el episodio, principalmente en altura, aunque con algunos días, en concreto 4, 6 y 7, en los que aumentó la concentración, afectando más a zonas de medianías y cumbres de las islas con mayor relieve.

De hecho, se emitieron avisos por temperaturas máximas: naranja, durante los días 8 y 9, para el sur este y oeste de la isla de Gran Canaria, y amarillo para las mismas zonas de Tenerife, así como para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Tras un breve descenso se inició el segundo episodio cálido de septiembre, entre los días 12 y 15, con un intenso ascenso de temperaturas debido a una extensa baja térmica sobre el noroeste de África, al debilitamiento del gradiente de presión sobre Canarias, resultando en bajas presiones relativas sobre el archipiélago, y a una nueva expansión de la dorsal africana hacia el atlántico.

CALIMA EN ALTURA

Esta configuración dio lugar al episodio cálido más intenso del mes, con una temperatura media de 28,4 ºC y una anomalía de +6,7 ºC durante el día 15.

Al igual que en el episodio anterior, fue constante la presencia de calima en altura.

A partir del día 17, el desplazamiento hacia el este de la dorsal africana y el restablecimiento del régimen de alisios, posibilitaron la llegada de masas de aire de componente norte y que descendieran las temperaturas hasta valores próximos a la media.

Esta situación se prolongó, con pocos cambios, hasta el día 20 y el día 21 se inició un nuevo e intenso ascenso térmico, esta vez con llegada de masas de aire de componente sur, muy inestable, con bandas de nubosidad media y alta, incluyendo actividad tormentosa, que afectó sobre todo a las islas occidentales.

Durante este tercer episodio cálido del mes, que se extendió entre los días 21 y 24, la temperatura media llegó a marcar una anomalía de +6,6 ºC durante el día 24 (27,9 ºC) y ya desde el día 25 comenzaron a descender las temperaturas, principalmente por aumento de la nubosidad y, desde el día 26, por el progresivo desplazamiento hacia el este de la dorsal africana.

Las temperaturas se estabilizaron a partir del día 27 y hasta final de mes con valores de la temperatura media con anomalías en torno a los +2 ºC durante esos últimos días y hubo un frente en frontólisis asociado a vaguada atlántica, desde el noroeste, durante los días 29 y 30.